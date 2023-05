Atención en las gasolineras: esto es lo que un bombero quiere que sepas para evitar situaciones de riesgo

Todos los conductores pasan, en mayor o menor medida, por la gasolinera. El objetivo no es otro que repostar y proporcionarle a su vehículo ese combustible que necesita para funcionar correctamente y hacer cientos de kilómetros. Hasta aquí, nada que la gente no tenga claro, pero hay ciertas normas que se deben respetar en las gasolineras y que, a menudo, no se cumplen con el grave peligro que eso conlleva.

De hecho, cometer ciertos errores en estos sitios pueden acarrear una multa de hasta 100 euros, aunque eso, sin embargo, es el menor de los problemas, teniendo en cuenta los riesgos. Dejar el motor, las luces o la radio del vehículo encendidas, fumar mientras se echa gasolina o usar un mechero cerca de las mangueras es motivo de sanción y puede derivar en un incendio e, incluso, una explosión, puesto que los combustibles son altamente inflamables y se puede producir un grave accidente.

En este sentido, hay un comportamiento que muchos conductores repiten, ya sea por desconocimiento o por costumbre. Se trata de salir con el móvil a repostar e, incluso, utilizarlo mientras se lleva a cabo esta práctica. Algo que, en realidad, es igual de peligroso que las situaciones que ya hemos mencionado y también puede ser objeto de multa.

¿La razón? Aunque es poco probable, puede llegar a suceder que la electricidad estática del móvil encienda una chispa y provoque el accidente. No en vano, también está prohibido para evitar que el conductor se distraiga porque puede derramarse el combustible.

Los consejos del bombero de TikTok

A fin de resolver las dudas que puedan existir alrededor de la norma de no utilizar el móvil en gasolineras, el usuario de TikTok, RubenBlackMountain, que además es bombero, ha explicado el peligro. "El número de gasolineras que explotan por culpa de los teléfonos móviles es el mismo que el de mis encuentros sexuales en los últimos meses: cero. Si no, dime: ¿cuántas has visto explotar por los móviles? ¿Cuántas, a ver? Entonces, ¿por qué encontramos la señal de prohibido el uso del móvil en gasolineras? ¿A qué es debido?", comenta.

"Para explicar esto nos tenemos que ir unos años atrás, cuando los teléfonos móviles eran analógicos y tenían botones físicos. Los combustibles líquidos liberan gases muy inflamables y todos sabemos que haría falta una pequeña fuente de ignición para que esto para se incendiaran: en este caso, una chispa. ¿Y dónde se produce esa chispa? Si recordamos los teléfonos analógicos, esta chispa se produce en los botones físicos, que al no ser estancos podían ser suficiente para que provocara un incendio en un ambiente muy inflamable", explica.

A continuación, indica que los móviles modernos que carecen de botones y teclas y poco posible que se produzca, pero "por si acaso, vamos a mantener esa sana costumbre y siempre recomendaré que durante el repostaje no utilicemos ningún tipo de teléfono, sea cual sea. Seguridad ante todo", termina diciendo el mensaje del bombero de TikTok.