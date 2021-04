'Coches zombies' al acecho: un 8% de los vehículos del parque automovilístico circulan sin seguro

Los llamados 'coches zombi' no son una novedad y circulan por las carreteras españolas desde hacer tiempo, en muchas ocasiones sin ser detectados. Y es que este tipo de vehículos no llaman la atención salvo por un ligero detalle que puede pasar desapercibido pero que es de suma importancia: circulan sin seguro y aparecen como automóviles dados de baja en los registros oficiales. Técnicamente son coches fantasma, que no existen o, al menos, eso pretenden.

Cada vez hay más vehículos en estas circunstancias entre los automóviles convencionales. Desde la Fundación Línea Directa calculan que el 8% de los coches que forman el parque automovilístico español son 'zombies', ya que se estima que 2'65 millones de vehículos circulan actualmente sin una póliza de seguro contratado.

Aunque un vehículo que no goza de una póliza de seguro no tiene por qué entrar en la clasificación de 'zombi', ya que estos son aquellos automóviles que aparecen como dados de baja, definitiva o temporal, pese a que sigan circulando; habitualmente ambos fenómenos suelen ir de la mano como dejan entrever los resultados y las conclusiones del estudio "Vehículos 'zombies': Los coches sin seguro en España. Problemática y accidentalidad (2010-2019)" de la Fundación Línea Directa.

Más problemas en los accidentes

Además de que este tipo de vehículos son un peligro para la seguridad vial ya que, al estar fuera del sistema, no están sometidos al mismo control ni inspecciones técnicas que los automóviles dados de alta, provocan otra serie de inconvenientes que afectan a resto de usuarios y conductores de la carretera.

En la última década se han producido más de 300.000 accidentes con vehículos 'zombies' o sin seguro como protagonistas. En estos casos, los siniestros son una gran fuente de problemas, ya que sus resoluciones son mucho más lentas, existen el doble de posibilidades de que se produzcan lesiones y el coste de los daños es más elevado, avisan desde la Fundación.

Cada año se imponen casi 130.000 multas por tener un coche sin seguro, más del doble que todas las denuncias por dar positivo en alcoholemia y drogas juntas. Circular sin seguro conlleva una sanción de hasta 3.000 euros y, en caso de sufrir un golpe o incidente, el conductor no asegurado deberá hacer frente a todos los costes de las reparaciones y otras indemnizaciones derivadas de los daños y las lesiones.