Los británicos que quieran cambiar su carnet de conducir por uno español no tendrán que examinarse

La llegada del Brexit puso de manifiesto varios problemas que se darían con la salida de Reino Unido de la Unión Europea. Entre ellos, el del carnet de conducir. Al formar parte de la UE, los permisos de conducir son válidos en cualquiera de los estados miembro. Al salir de ella, había que plantear qué hacer con los ciudadanos británicos residentes en España y sus patentes para poder circular en vehículos a motor.

La solución de la DGT (y, por ende, del Gobierno) fue en su momento que los ciudadanos británicos solicitaran ante Tráfico, mediante la presentación de un formulario, el canje de sus carnets de conducir por unos válidos en España. En el caso contrario, el de los ciudadanos españoles residentes en Reino Unido, estos podían seguir conduciendo con el mismo carnet (hasta que este caducara) sin tener que hacer ningún trámite especial.

Este asunto fue retrasándose con prórrogas que dejaron abiertas diferentes posibilidades de gestión hasta que este martes, 14 de marzo, el Consejo de Ministros ha anunciado un pacto por el cual los ciudadanos tanto de un país como de otro, que ya sean titulares de un permiso de conducir válido en alguno de las dos naciones, podrán solicitar a partir de ahora el cambio de su carnet de conducir al del territorio donde hayan decidido fijar su residencia, sea España o Reino Unido, sin necesidad de realizar una prueba práctica o teórica adicional. El permiso se canjeará, así mismo, teniendo presentes las tablas de equivalencia entre las categorías de permisos de ambos países.

Condiciones para hacer el cambio del carnet

Gracias a este acuerdo, tanto España como el Reino Unido procederán "al reconocimiento recíproco y al canje de los permisos de conducción, así como al intercambio de información sobre infracciones de tráfico en materia de seguridad vial", ha informado el Ministerio del Interior.

Para realizar este cambio de permisos de conducir, estos deberán estar todavía en vigor y deberán haber sido expedidos antes de la entrada en vigor del pacto. Para aquellos que sean expedidos con posterioridad, será requisito indispensable que hayan sido expedidos en el país donde el solicitante tuviera su residencia legal.

Cuándo se podrá solicitar el nuevo permiso de conducir

Así pues, a partir del próximo jueves 16 de marzo, los ciudadanos británicos residentes de España que no hubieran solicitado el cambio del permiso ni antes del Brexit ni en las sucesivas prórrogas podrán canjear su licencia de conducir británica por una española. Para evitar colapsos en las jefaturas provinciales de tráfico, habrá un margen de seis meses para que estos ciudadanos puedan circular por nuestro país con su antiguo permiso mientras les llega el nuevo.

Además, España y Reino Unido se comprometen a proporcionarse información en materia de infracciones de tráfico. Se va a poner el foco especialmente en los excesos de velocidad, el no uso el cinturón de seguridad, no detenerse ante un semáforo en rojo, conducir en estado de embriaguez o bajo los efectos de las drogas, no usar casco cuando sea obligatorio, circular por un carril prohibido o uso ilegal de teléfonos móviles.