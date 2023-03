Así es como puedes comprobar el estado de tu carnet después de aprobar el examen de conducir

Uno de los momentos más esperados por aquellos que acaban de obtener el ansiado 'apto' es, además de poner la L en la parte trasera de su coche, tener entre sus manos el carnet de conducir. Este documento, además de ejercer como un identificativo, es la mejor prueba de que has aprendido lo suficiente para desenvolverte en la carretera y de que estás capacitado para conducir tantos tipos de vehículos como figuren en el mismo.

No obstante, los trámites pueden alargarse más de lo que nos gustaría y recibir el carnet definitivo puede ser un proceso que implique semanas, incluso, meses. Por esta razón, tanto si has aprobado recientemente el examen, como si has renovado el carnet o solicitado un duplicado, es posible que todavía estés esperando a que la Dirección General de Tráfico (DGT) te lo envíe. Así, te contamos mediante qué vías y cómo puedes consultar el estado de la tramitación de tu permiso.

Tres formas de consultar el estado del carnet

Si has aprobado el examen para el permiso de conducir, renovado o solicitado duplicado, el permiso definitivo te llegará a casa por correo postal. Pero puedes consultar su estado de tramitación en oficinas de #Tráfico o en nuestra #SedeElectrónica #DGT 👉 https://t.co/1rrL9OkgjZ pic.twitter.com/6lrQt544OU — Dir. Gral. Tráfico (@DGTes) February 6, 2020

La DGT explica en su página web que generalmente se tarda un mes y medio en fabricar la tarjeta física con el permiso definitivo; de modo que para evitar que estés pendiente y tengas que acudir a la Jefatura u Oficina de Tráfico a recogerlo, la institución te lo envía por correo postal directamente a casa. Sin embargo, si quieres saber el estado en el que se encuentra la tramitación, puedes hacerlo de tres formas distintas.

Internet . Introduciendo el DNI o NIE y tu fecha de nacimiento en la Sede Electrónica de la DGT podrás ver toda la información relacionada con el estado del documento y hacer otros trámites posteriores.

. Introduciendo el DNI o NIE y tu fecha de nacimiento en la Sede Electrónica de la DGT podrás ver toda la información relacionada con el estado del documento y hacer otros trámites posteriores. Presencialmente . Entregando el DNI en la Jefatura u Oficina de Tráfico.

. Entregando el DNI en la Jefatura u Oficina de Tráfico. Teléfono. A través del teléfono 060 puedes consultar el estado de tu permiso de conducir, indicando tus datos al agente que te atienda.

Esta información puede pedirla "cualquier persona que se haya sacado el permiso de conducir por primera vez, o bien lo esté renovando o haya solicitado un duplicado. No hace falta que sea la misma persona interesada, si sabes el NIF/NIE de esta y su fecha de nacimiento, lo puedes consultar sin ninguna restricción", cuentan desde la DGT.

¿Puedo conducir mientras me llega el carnet?

Gracias al carnet provisional, los conductores nóveles pueden circular. Freepik

En este sentido, la gran incógnita para muchos conductores nóveles es si pueden empezar a conducir desde el momento en el que obtienen la L. "Sí, durante 3 meses podrás conducir con el permiso provisional. Dicho permiso provisional se entrega en el momento de realizar el trámite", explican desde la Dirección General de Tráfico. De hecho, en muchos casos, son las propias autoescuelas quienes lo entregan a sus alumnos.

"En el caso de duplicados, te lo entregaremos nosotros mismos cuando te atendamos en ventanilla. Si se trata de una renovación, lo hará el centro médico en que realizaste el reconocimiento", dicen sobre estos supuestos. Eso sí, conviene estar atentos si, el carnet en cuestión, no llega.

¿Qué hacer si el carnet de conducir no llega?

Si bien, no suele ser lo habitual, es posible que por algún incidente el carnet definitivo no te haya llegado, pasados los tres meses del provisional. En estos casos, la DGT indica que lo mejor es reclamar.

"El permiso temporal tiene tres meses de vigencia, aun así, pasado un tiempo prudencial, aconsejamos que lo reclames (...) Ponte en contacto con quién realizaras el trámite relativo a tu carné: Si se trataba de una renovación, habla con el centro médico en que realizaste el reconocimiento y en el caso de expediciones de nuevos permisos, será con tu autoescuela con quien debas hablar para solventar el problema. En el caso de duplicados, tendrás que comunicarnos la incidencia".