⁠Estos son los barrios de Madrid donde ya no podrás aparcar gratis a partir de este mismo lunes

Nuevos parquímetros en cinco barrios de Madrid o, dicho de otro modo, los conductores cada vez se encuentran con menos opciones para aparcar gratis en la capital de España. Estos nuevos barrios madrileños seguirán la estela de la implantación hace unos meses del Servicio de Estacionamiento Regulador, conocido como SER por sus siglas, en Ventas, Quintana, San Pascual y Colina (Ciudad Lineal), junto a Puerta del Ángel y Los Cármenes (Latina).

En concreto, será a partir de este mismo lunes cuando los vecinos de Ciudad Lineal y Carabanchel puedan comenzar a solicitar el permiso para aparcar en las nuevas 'zona SER', el Servicio de Estacionamiento Regulado del Ayuntamiento de Madrid que comienza a funcionar a partir de este mismo lunes, 25 de septiembre.

La incorporación de este servicio en estas zonas responde a una demanda de los vecinos, que en febrero de este año votaron a favor de la regulación del aparcamiento en sus barrios, una medida que, sin duda, beneficiará a los residentes y afectará a los que no lo son. Los conductores que aparcaban en las zonas en las que se han habilitado los parquímetros y que antes no contaban con ellos, se han desplazado a aquellas áreas que aún no los tienen. Esto ha causado que se dificulte más el estacionamiento en estos distritos.

¿En qué barrios de Madrid ya no se podrá aparcar gratis?



Hay 6.319 plazas que se han pintado en todo el distrito de Ciudad Lineal, y estas han sido repartidas en Atalaya, 132; en San Juan Bautista, 2.459; en Concepción, 2.568; y en Pueblo Nuevo, 1.160. En Carabanchel serán, en principio, 490 nuevas plazas azules y verdes. Las zonas del barrio que ser verán afectadas son aquellas más próximas a Madrid Río, entre las calles de San Ambrosio, el paseo de Manzanares y el paseo de San Illán. La distribución es la siguiente:

Pueblo Nuevo: 1.150 plazas.

Concepción: 2.475 plazas.

San Juan Bautista: 2.374 plazas.

Atalaya: 140 plazas.

San Isidro: 465 plazas.

¿Qué es el aparcamiento SER?

El Servicio de Estacionamiento Regulado, SER, tiene por objeto la gestión, regulación y control del estacionamiento de vehículos en determinadas zonas de la vía pública en la ciudad de Madrid, con la finalidad de racionalizar y compatibilizar el uso del espacio público y el estacionamiento de vehículos.

El Ámbito territorial, denominado Área del Servicio de Estacionamiento Regulado (Área SER), se subdivide en barrios. A través de la página web del Ayuntamiento de Madrid puede consultar si una dirección se encuentra dentro de la zona regulada.

Existen diferentes tipos de plazas, verdes, azules, mixtas y de alta rotación:

Zona verde: Los usuarios con autorización de residente pueden estacionar sin límite de tiempo dentro de su barrio. En la vía delimitadora de un barrio con otro, pueden estacionar en las plazas verdes de ambas aceras. El resto de usuarios pueden estacionar durante un tiempo máximo de dos horas . Alcanzado este máximo, no se puede volver a estacionar en el mismo barrio hasta que no haya transcurrido una hora desde la hora de fin del estacionamiento.

Los usuarios con autorización de dentro de su barrio. En la vía delimitadora de un barrio con otro, pueden estacionar en las plazas verdes de ambas aceras. El resto de usuarios pueden estacionar . Alcanzado este máximo, no se puede volver a estacionar en el mismo barrio hasta que no haya transcurrido una hora desde la hora de fin del estacionamiento. Plazas azules: Cualquier usuario puede estacionar un tiempo máximo de cuatro horas . En las vías delimitadoras entre barrios, puede estacionar en ambas aceras siempre que haya abonado el importe correspondiente al color de la plaza. Alcanzado este máximo, no se puede volver a estacionar en el mismo barrio hasta que no haya transcurrido una hora desde la hora de fin del estacionamiento. Los usuarios con autorización de residente pueden estacionar de 20 a 21 horas dentro de su barrio. En la vía delimitadora de un barrio con otro, pueden estacionar en las plazas azules de ambas aceras en ese horario.

Cualquier usuario puede estacionar . En las vías delimitadoras entre barrios, puede estacionar en ambas aceras siempre que haya abonado el importe correspondiente al color de la plaza. Alcanzado este máximo, no se puede volver a estacionar en el mismo barrio hasta que no haya transcurrido una hora desde la hora de fin del estacionamiento. Los usuarios con autorización de residente pueden estacionar de 20 a 21 horas dentro de su barrio. En la vía delimitadora de un barrio con otro, pueden estacionar en las plazas azules de ambas aceras en ese horario. Plazas de alta rotación: Cualquier usuario puede estacionar siempre que el vehículo disponga de distintivo ambiental, previo pago de la tarifa correspondiente a las plazas de alta rotación y sin perjuicio de las exclusiones a la limitación de la duración del estacionamiento y al pago de la tasa.

¿Quién puede solicitar zona SER Madrid?

La autorización de residente del Servicio de Estacionamiento Regulado (SER) se concede a la persona física empadronada en un domicilio ubicado en un Barrio del Área del Servicio de Estacionamiento Regulado (SER).

En línea : en los casos de autorizaciones de residentes cuyo vehículo figura a su nombre en la Dirección General de Tráfico (DGT), a través del enlace de 'Alta autorización SER' del apartado “Tramitar en línea”. En el apartado de “Más Información” puede consultar los pasos para realizar el alta de la autorización en línea.

: en los casos de autorizaciones de residentes cuyo vehículo figura a su nombre en la Dirección General de Tráfico (DGT), a través del enlace de 'Alta autorización SER' del apartado “Tramitar en línea”. En el apartado de “Más Información” puede consultar los pasos para realizar el alta de la autorización en línea. Por teléfono: llamando al teléfono gratuito 010-Línea Madrid (91 529 82 10 desde dentro o fuera de Madrid).



llamando al teléfono gratuito 010-Línea Madrid (91 529 82 10 desde dentro o fuera de Madrid). Presencialmente, en las oficinas de atención a la ciudadanía, sin cita previa (excepto en las oficinas auxiliares de Aravaca, El Pardo y Valverde, que requieren cita previa). El pago se puede realizar mediante tarjeta bancaria: Visa, Visa Electron, MasterCard y Maestro.



Horario del Servicio de Estacionamiento Regulado