El truco infalible para saber cómo guardar los alimentos en la nevera, mantenerlos frescos y que no se mezclen sus olores

Colocar los alimentos en el frigorífico o en el congelador parece una tarea de lo más sencilla, pero no lo es. Sin embargo, es de vital importancia para guardar la cadena de frío y que se conservan en perfectas condiciones. Esto es especialmente importante en verano, y mucho más en España, puesto que debido a las altas temperaturas, es más complicado preservar la calidad de los productos alimenticios y evitar intoxicaciones alimentarias. Ahora bien, ¿tienes claro cómo debes dividir las baldas?

"Almacenamos gran variedad de alimentos, y dado que no todos ellos necesitan la misma temperatura, es importante conocer cada zona de la nevera", aseguran desde la Comunidad de Madrid, donde señalan que, dependiendo del lugar donde coloquemos cada cosa, podemos conservarlos durante más tiempo y evitar que se desarrollen bacterias y contaminaciones cruzadas que pueden causar intoxicaciones.

He aquí un punto a tener en cuenta y que no todo el mundo conoce. En cuanto a la distribución, la puerta es la zona menos fría de la nevera, y, por tanto, en ella no se deben almacenar los alimentos perecederos. En este lugar solo se deberían dejar bebidas o salsas industriales que no requieren temperaturas muy estables.

¿Dónde se guardan las cosas en la nevera?

Según explican desde la página web de la Comunidad de Madrid, lo primero que tenemos que tener en cuenta es no sobrecargar la nevera, ya que el aire frío debe circular entre los alimentos para mantenerlos mínimo a 5ºC.

Los estantes superiores y centrales son una zona fría, por lo que debemos guardar los lácteos, los embutidos y los platos ya cocinados. Es decir, es el lugar perfecto para dejar los alimentos que ya hemos abierto y que debemos congelar en frío. También es ideal para guardar los táper de comida cocinada.

En el estante más bajo, encima del cajón de la fruta y verdura, debemos dejar los alimentos más perecederos, ya que es la zona más fría. Es un estante ideal para carne y pescado crudos, o para los alimentos que estamos descongelando.

En cuanto al cajón inferior, no es una zona demasiado fría, por lo que es el lugar perfecto para las frutas y verduras, ya que un frío extremo podría deteriorarlas.

Cómo organizar la comida en la nevera para que dure más



El estante central debe albergar lácteos y carnes cocidas, junto con el agua y las bebidas. En el estante superior, debes almacenar las sobras que estén listas para comer. Pero, ¿qué hay del espacio de almacenamiento en la puerta del frigorífico? Esos estantes de la puerta son el sitio perfecto para almacenar las salsas y los condimentos.

¿A qué temperatura conviene poner la nevera?



La temperatura idónea para conservar los alimentos en la nevera es de 4ºC, aunque puede oscilar entre los 3ºC y los 4ºC dependiendo de lo vacía o llena que esté la nevera. En el caso del congelador, será suficiente con ponerlo a 18ºC, tal y como indican desde la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU).

La misma temperatura la aconsejan desde Iberdrola, donde también indican que la temperatura puede variar uno o dos grados por encima o por debajo de los 4ºC, dependiendo de si está muy llena o no: "De este modo, te aseguras que los alimentos se encuentren en perfectas condiciones para su uso y consigues un ahorro de energía y luz", concretan.

¿Dónde se guardan los tuppers de sobra?

Los tuppers son la mejor opción para guardar y aprovechar toda la comida que hemos cocinado, que ha sobrado y que queremos que nos sirva para otro día. Sin embargo, lo primero que hay que saber es que no es nada recomendable meter los envases, ya sean de plástico o de cristal, con la comida caliente en la nevera. La razón es que puede provocar condensación, es decir, se produce humedad. Una vez dicho esto, lo aconsejable es guardarlos en la baldosa de arriba, esto es, la zona más fría.

