Tener una tabla de cortar en la cocina es de obligado cumplimiento. Este utensilio que lleva generaciones acompañándonos es la solución para no dañar las encimeras cuando picamos o fileteamos verduras, hortalizas, carnes o pescados, entre otras tantas posibilidades alimentarias. Tal es la normalidad de su uso que, si hacemos memoria, serán pocos los días en los que no hayamos requerido de sus servicios si hemos pasado tiempo entre fogones; sobre todo, si no somos de los que disfrutan de inventos que aúnan mandolina y pelador para combatir la falta de espacio en armarios y alacenas.

La mayoría cuenta con las tablas de madera como ayuda principal para cortar, ya que son las más habituales en comercios especializados, sin preguntarse si este material es el más adecuado para preservar las características de los alimentos y nuestra la salud. ¿La respuesta? No: pertenece al grupo de los utensilios de cocina que dañan la salud y usamos a diario. No hay que perder de vista que la superficie de la madera, al ser porosa, tiene miles de agujeros que absorben los líquidos y mantienen la humedad y la suciedad de tal manera que, aunque seamos cuidadosos con las limpiezas, acumulará los restos. Como consecuencia, y debido al ecosistema que creamos en cada uso, pueden crecer bacterias y mohos que puedan perjudicar nuestra salud a la larga.

Como alternativa a la madera, el plástico (libre de BPA), la silicona o el cristal son buenas opciones a tener en cuenta para mantener la higiene y evitar la intoxicación cruzada. Y es que estos materiales no son porosos y permiten limpiar tantas veces como sea necesaria la superficie con agua y jabón para que siempre esté lista para el próximo uso. Pero, ¿qué modelo es el más recomendable? Según muchos usuarios de Instagram, la propuesta acrílica de Amazon que ya ha recogido entre otros el perfil @pepe_recomienda y que acumula más de 68.300 likes.

Se trata de una propuesta transparente que, en primer lugar, podemos tener siempre sobre la encimera, pues ni genera ruido visual ni se mueve, ya que cuenta con un borde de enganche para que podamos cortar sobre ella sin peligro. Además, está fabricada de acrílico de alta calidad, ofreciendo resistencia a los golpes y cortes que, debido a su función, recibirá cada vez que la usemos. Por último, es de gran tamaño, por lo que sirve para cortar más de un ingrediente a la vez e, incluso, almacenarlos hasta que llegue el momento de su cocinado o disfrute.

El borde inferior ayuda a sujetar la tabla a la encimera para evitar que se mueva al usarla. Amazon

Datos estructurados producto Nombre: Tabla de cortar acrílica para cocina Descripción: Tabla de cortar acrílica para cocina, con diseño antideslizante que se acopla a la encimera. Perfecta para proteger la encimera sin aumentar el ruido visual en la cocina. Tamaño de 61x42 centímetros. Marca: Wexbi Rating: 4.4 Autor del rating: 20deCompras Precio: 190 Imagen:

Su diseño transparente permite seguir dejando a la vista el mármol de la encima, al tiempo que protege la superficie, por lo que se trata de un utensilio culinario que podemos dejar siempre a la vista para usarlo en cualquier momento sin que esto aumente el ruido visual. El modelo de Wexbi, uno de los que más se ha viralizado en redes sociales, tiene unas medidas de 61x42 centímetros para poder ofrecer una superficie adecuada para todas las tareas culinarias pertinentes. Además, el material con el que está elaborada es apto para uso alimentario. Pero si por algo ha encantado es porque su diseño permite acoplarlo a la encimera sin que se mueva.

Las mejores tablas de cortar por menos de 22 euros

La de Wexbi, aunque cumple con todo lo que le pedimos a una tabla para estar en contacto con los alimentos que luego vamos a ingerir, supone de una inversión elevada para la que nuestro bolsillo no está preparado. Pero, por suerte, podemos optar por otros modelos, como el set de Fotouzy, una propuesta perfecta para tener una tabla para cada ingrediente, puesto que incluye siete unidades elaboradas con plástico libre de BPA. Esto permite que su limpieza sea impecable y que incluso se pueda realizar en el lavavajillas.

Acumulan más de 4.000 valoraciones en Amazon. Amazon

Datos estructurados producto Nombre: Juego de siete tablas de cortar Descripción: Juego de siete tablas de cortar de plástico libre de BPA. No poroso para evitar cualquier tipo de contaminación. Fácil limpieza incluso en el lavavajillas. Marca: Fotouzy Rating: 4.5 Autor del rating: 20deCompras Precio: 21.99 Imagen:

Pero si lo que nos gusta del modelo de Wexbi es la posibilidad de encajarlo en la encimera, el diseño de la propuesta de Guzzini nos lo permite. Con unas medidas de 23x29,5 centímetros no ocupa mucho espacio y nos ofrece una solución muy práctica para todas las cocinas.

La base incluye una pestaña que permite encajarla en la encimera para que no se mueva. Amazon

Datos estructurados producto Nombre: Tabla de cortar Descripción: Tabla de cortar transparente con unas dimensiones de 23x29,5 centímetros, con un diseño fino y que se acopla a la encimera para que siempre esté sujeta. Marca: Guzzini Rating: 3.9 Autor del rating: 20deCompras Precio: 12.02 Imagen:

Otra opción muy práctica y segura para nuestra encimera es la propuesta de cristal de Harbour Housewares que, además de apostar por un material adecuado para alimentos y muy resistente a las bacterias y a la suciedad, cuenta con pies de goma en las esquinas para garantizar el antideslizamiento mientras las estamos usando. Este tipo de modelo, al contrario que el popular de Wexbi que se coloca en un extremo, puede situarse, gracias a esas almohadillas en cualquier superficie.

Es compatible al 100% con el lavavajillas. Amazon

Datos estructurados producto Nombre: Tabla de cortar Descripción: Tabla de cortar de vidrio templado sólido y resistente, con unas medidas de 30x40 centímetros. Es apta para lavavajillas y cuenta con pies de goma que garantizan el antideslizamiento. Marca: Harbour Housewares Rating: 4.5 Autor del rating: 20deCompras Precio: 15.99 Imagen:

Cómo limpiar las tablas de cortar de madera

Aunque nuestra apuesta ahora son este tipo de tablas de cortar, transparentes y de materiales poco porosos, las de madera siguen estando presentes en muchas cocinas. Y no es que haya que dejar de usarlas al 100%, sino que hay que aprender a limpiarlas como es debido para alargar su vida útil. Y esto pasa por mantenerlas alejadas del agua caliente que puede deformarla y hacer que nunca se seque del todo, con el consiguiente riesgo de la aparición de moho y bacterias. Además, podemos emplear kits como el de Furniture Clinic para realizar su mantenimiento.

Esta compra incluye, además de paños especiales para su aplicación, un aceite que crea una barrera protectora en la superficie, evitando que los líquidos penetren en sus poros. Los minerales puros y las ceras naturales con las que está formulado permiten mantener el color y sus características naturales. Si aplicamos este producto con frecuencia, evitaremos que la tabla se agriete y se seque. Y, por supuesto, este aceite es de grado alimenticio para poder estar en contacto con los alimentos.

El aceite crea una capa protectora que disminuye la absorción de humedad. Amazon

Datos estructurados producto Nombre: Kit de mantenimiento de tabla de cortar Descripción: Kit de mantenimiento para tablas de cortar de madera. Ayuda a restaurar las capas de este utensilio para evitar la proliferación de gérmenes, bacterias y humedad. Marca: Furniture Clinic Rating: 4.6 Autor del rating: 20deCompras Precio: 31.62 Imagen:

¿Quieres descubrir las mejores ofertas? Apúntate a nuestra Newsletter.

Todos los productos y servicios han sido elegidos de forma independiente por nuestros periodistas, atendiendo a sus prestaciones y/o rebajas. Cada vez que decides comprar a través de los artículos de 20deCompras, 20minutos.es recibe una comisión.

En 20Minutos buscamos las mejores ofertas de Amazon y otras tiendas. Los precios y disponibilidad pueden variar tras la publicación.