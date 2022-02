Solución tres en uno (¡por 14 euros!): escurridor, mandolina y pelador para evitar la falta de espacio en la cocina

El espacio en la cocina no solo no nos sobra... ¡nos falta! Sea cual sea su tamaño, en nuestros estantes y encimeras ya no cabe ni un ápice, mientras que nuestras ganas por adquirir nuevos gadgets y pequeños electrodomésticos (como las tan demandadas freidoras sin aceite) aumenta cada día. ¿Existe alguna solución para aumentar la capacidad de esta estancia sin obras? La realidad es que, salvo contar con muebles auxiliares o soluciones para distribuir el espacio, es complicado lograr que nuestra cocina sea lo que no es. Pero, ¿y si empezamos a apostar por gadgets más compactos?

Aunque pueda parecer difícil, existen multitud de gadgets y dispositivos pensados para cocinas con falta de espacio, ya sea por su tamaño o porque en casa no podemos resistirnos a las últimas novedades. En 20deCompras hemos decidido rastrear algunos de los ecommerces más populares para dar con uno que demuestra que lo que decimos es cierto: no hay cocina pequeña si la llevamos con los dispositivos adecuados; ¡y lo hemos conseguido! En el catálogo de Ohgar hemos descubierto un utensilio ideal para amortizar el espacio, puesto que sirve de escurridor, de mandolina y de pelapatatas. ¿Lo mejor? ¡Que solo cuesta 14 euros!

El escurridor mandolina. Ohgar

Este modelo es un dos en uno porque une en un mismo diseño escurridor y mandolina. De esta forma, podemos cortar las verduras con diferentes acabados y escurrirlas en el mismo bol en el que se han cortado. Las piezas de este utensilio son aptas para lavavajillas y cuenta con protector para garantizar nuestra seguridad al laminar o cortar ingredientes. Además, está libre de BPA en todos sus compuestos para proteger nuestra salud.

1 Por un lado... escurridor Cuenta con un diseño basculante para que sea más sencillo eliminar el agua del bol.

2 Por otro... rallador Este modelo cuenta con ocho cuchillas diferentes de 20cm: siete son para emplear con la mandolina que se coloca encima del bol y una es una herramienta individual con mango, es decir, un pelapatatas que se puede usar sin emplear este utensilio al completo. Así, gracias a las cuchillas intercambiables, podemos rayar queso, verduras, frutas y láminas de otros alimentos.

