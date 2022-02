Menos de 100 euros para conseguir una freidora sin aceite: tres modelos muy recomendados por los usuarios

El bum de las freidoras sin aceite parece que no va a parar... ¡hasta que todo el mundo tenga la suya! Y, después, tras comprobar que podemos sacarle partido mucho más allá de las patatas fritas, vendrá la reposición. Y es que, una vez descubiertas sus prestaciones básicas, lo habitual es soñar con esos modelos que son capaces, incluso, de hacer yogures y tartas, como si de un horno (¡en tamaño mini!) se tratase. Pero con cada nueva característica el precio se eleva y no siempre, y menos a final de mes, podemos hacer frente a una inversión de estas características. A no ser que haya rebajas a la vista... ¡y las hay!

Desde 20deCompras hemos rastreado algunos de los ecommerces más populares en busca de freidoras sin aceite en oferta; y no hemos podido resistir las tentaciones que nos lanzan desde Amazon. El gigante de las compras online cuenta estos días con descuentos en algunos modelos muy interesantes que, sin bien es cierto aún no cuentan con muchas opiniones dada su reciente incorporación al catálogo del marketplace, todos reúnen ya cuatro (¡o más!) estrellas doradas. ¿Lo mejor? Ninguna de las tres freidoras que hemos destacado bajo estas líneas cuestan más de 100 euros... ¿Te animas a echarles un vistazo?

Tres modelos para ahorrar

- El modelo de Tristar de 4,5 L, por menos de 70 euros. Gracias a su capacidad, este modelo es perfecto para preparar comida para toda la familia o para una casa con muchos habitantes o, lo que es lo mismo, es capaz de elaborar 1,2 kilos de patatas a la vez. Está diseñada para garantizar una total seguridad, desde su asa fría al tacto hasta su protección contra sobrecalentamiento sin olvidar una base antideslizante que evita cualquier incidente en la cocina.

El modelo de Tristar. Amazon

- El modelo compacto de Kubo, por menos de 50 euros. Si lo que buscas es un modelo pequeño y que no te suponga mucha inversión, el de Kubo es el más indicado. Ofrece 2,5 litros de capacidad y una temperatura ajustable para adaptarla a nuestros gustos culinarios. Sus piezas se desmontan para facilitar la limpieza.

El modelo de Kubo. Amazon

- Más que una freidora, por menos de 100 euros. Para los que buscan un pequeño electrodoméstico más completo, apostar por un horno de aire es la mejor opción. Además de ofrecer más capacidad (este modelo tiene 10 litros), cuenta con más funciones. Esta versión, por ejemplo, asa, deshidrata, fríe sin aceite... También incluye seis accesorios para sacarle el máximo partido a este ‘gadget’.

El modelo de Bonsenkitchen. Amazon

