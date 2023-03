El próximo domingo, 19 de marzo, se celebra el Día del Padre coincidiendo con la onomástica de San José. Y aunque deberíamos recordarles a diario lo importantes que son para nosotros, lo cierto es que todos aprovechamos esta fecha para tener un detalle con nuestros progenitores para no incumplir la tradición. Sin embargo, dar con el regalo perfecto, como ya hemos comprobado en nuestra andanza como hijos, no es tarea sencilla: lejos de las propuestas clásicas (con las manualidades escolares como protagonistas), queremos sorprenderles con algo útil y que se adapte a sus gustos... ¡y no hacer la compra en el último momento, como la mitad de los españoles!

Lo primero para lograr esta hazaña (para la que ya no tenemos mucho tiempo): preguntarnos cómo es nuestro padre para acertar con el detalle perfecto. También, no perder de vista el presupuesto que podemos destinar. Por último, pensar en el uso que le dará y los buenos momentos que le hará vivir... ¡y es ahí donde la gastronomía hace acto de presencia! Regalar comida está de moda y va más allá del clásico aguinaldo navideño: es una oportunidad para 'patrocinar' los desayunos, vermús y cenas de nuestro progenitor y estar presente, aunque no podamos en persona porque ya no vivamos con él o en la misma ciudad, en momentos de descanso y felicidad.

Por eso mismo, desde 20deCompras nos hemos propuesto encontrar siete regalos gourmet para el Día del Padre que puedes comprar por internet (¡y asegurar que llegan a tiempo antes del 19 de marzo!) para que la decisión solo dependa de si es más de dulce, de saldado o si es un cocinillas empedernido que disfruta de cada segundo delante de los fogones.

Siete regalos gourmet para el Día del Padre

Estuche gourmet selección vino, queso y miel Dehesa de los Llanos. Incluye dos botellas de vino tinto, una cuña de queso y un tarro de miel.

Este estuche es perfecto para cualquier vermú. El Corte Inglés

Datos estructurados producto Nombre: Estuche gourmet selección vino, queso y miel Descripción: Estuche ‘gourmet’ perfecto para regalar que incluye dos botellas de vino tinto Cima Mazacruz Selección 2016 Vino de la Tierra de Castilla, 1 cuña 650 g de queso Dehesa de los Llanos Gran Reserva D.O. Manchego y un 1 tarro 400 g de miel artesana de Lavanda. Marca: Dehesa de los Llanos Rating: 4 Autor del rating: 20deCompras Precio: 54.95 Imagen:

Palomitero retro, de Cecotec. Con una capacidad de 500 mililitros para preparar palomitas, este pequeño electrodoméstico es digno de exposición.

Palomitero de Cecotec. Cecotec

Datos estructurados producto Nombre: Palomitero Eléctrico Fun&Taste Descripción: Palomitero eléctrico con diseño retro que preparar palomitas en cuestión de minutos en una olla de hacer inoxidable de 500 mililitros de capacidad. Marca: Cecotec Rating: 4 Autor del rating: 20deCompras Precio: 69.90 Imagen:

Dispensador de bebida refrigerante. Ya sea una cerveza fresquita, un refresco o un zumo este dispensador es perfecto para disfrutar juntos de un vermú.

El producto perfecto para tener la bebida siempre fría. Amazon

Datos estructurados producto Nombre: Dispensador de Cerveza Refrigerante Descripción: Dispensador de bebida refrigerante servir cervezas, refrescos o zumos. El compartimento cerrado superior sirve para colocar hielo y que siempre esté fría. Marca: InnovaGoods Rating: 4 Autor del rating: 20deCompras Precio: 38.43 Imagen:

Surtido de 7 patés La Baguette Comtesse du Barry. Selección especial de siete patés de diferentes recetas, como el de naranja o cebolla.

Este surtido presenta siete recetas diferentes. El Corte Inglés

Datos estructurados producto Nombre: Surtido de 7 patés La Baguette Descripción: Selección de siete recetas de patés de pato y campaña. Algunas propuestas incluyen ingredientes como naranja o cebolla. Marca: Comtesse Du Barry Rating: 4.5 Autor del rating: 20deCompras Precio: 21.90 Imagen:

Sandwichera multifunción. Con ocho placas intercambiables para elaborar desde gofres hasta carne a la plancha, esta encantará a los padres más cocinitas.

Esta sandwichera permite preparar hasta ocho elaboraciones diferentes. Amazon

Datos estructurados producto Nombre: Sandwichera 8 en 1 Descripción: Sandwichera multifunción con placas intercambiables para preparar donuts, gofres, alimentos a la parrilla, sandwiches, pastas y diversas elaboraciones. Todas son antiadherentes y dispone de un regulador automático de temperatura. Marca: Vinteky Rating: 4 Autor del rating: 20deCompras Precio: 61.99 Imagen:

Barbacoa eléctrica sin humo. El buen tiempo se acerca y, para aprovechar las jornadas en la terraza, balcón o jardín, esta barbacoa sin humo (¡por lo que se puede usar dentro de casa!) es un buen regalo.

Esta barbacoa incluye bandeja recoge grasa. Amazon

Datos estructurados producto Nombre: Grill sin humo Descripción: Barbacoa sin humo de tamaño compacto, con bandeja recoge grasa. Calentamiento rápido y uniforme y gran superficie de cocinado. Marca: Aigostar Rating: 4 Autor del rating: 20deCompras Precio: 29.99 Imagen:

Estuche con galletas y té Afternoon Tea and Biscuit Selection Cartwright & Butler. Este precioso set de regalo es perfecto para los amantes del té: incluye una selección de té de desayuno inglés y galletas de brownie de chocolate y migas de avena con caramelo salado.

Con este 'pack', la hora del té será la favorita de papá. El Corte Inglés

Datos estructurados producto Nombre: Estuche con galletas y té Afternoon Tea and Biscuit Selection Descripción: Estuche de regalo de galletas y té Afternoon Tea and Biscuit Selection Cartwright & Butler. Incluye té de desayuno inglés y galletas de brownie de chocolate y migas de avena con caramelo salado. Marca: Cartwright & Butler Rating: 4 Autor del rating: 20deCompras Precio: 21.45 Imagen:

¿Quieres descubrir las mejores ofertas? Apúntate a nuestra Newsletter.

Todos los productos y servicios han sido elegidos de forma independiente por nuestros periodistas, atendiendo a sus prestaciones y/o rebajas. Cada vez que decides comprar a través de los artículos de 20deCompras, 20minutos.es recibe una comisión.

En 20Minutos buscamos las mejores ofertas de El Corte Inglés y otras tiendas. Los precios y disponibilidad pueden variar tras la publicación.