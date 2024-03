¿Con o sin piña? Los expertos de la pizza napolitana han hablado

Se podría decir que la piña es a la pizza lo que la cebolla a la tortilla, un elemento que siempre genera debate. O amas la pizza con piña u odias la pizza con piña, lo que está claro es que no deja indiferente a nadie, pero, ¿qué opinan los expertos?

Si buscamos dos cadenas de pizza napolitana exitosas, sin duda nos topamos con Grosso Napoletano, la mejor cadena de pizza artesanal del mundo según 50 Top Pizza y con Can Pizza, que consiguió en 2021 el título de Mejor Pizza Estilo Libre en Madrid Fusión. Ahí es nada.

Ambas cadenas se han enfrentado en un nuevo Pizza Kombat donde Can Pizza ha optado por la piña y Grosso Napoletano se ha declarado oficialmente 'pizza killer'.

Dos pizzas de edición limitada

Tal y como argumentan desde Grosso Napoletano, "la pizza nació en Nápoles y hay una cosa indiscutible en esta vida que para los napolitanos supone un insulto a su origen. La auténtica pizza napolitana no lleva piña, no es una opción. Si quieres una pizza napolitana y lleva piña… -spoiler-, no es auténticamente napolitana".

"Si quieres una pizza napolitana y lleva piña, no es auténticamente napolitana"

Para este cara a cara con su rival Can Pizza, Grosso Napoletano optó por una pizza clásica a la altura de la historia de este producto, que llega para continuar representando el origen y la cuna de la auténtica pizza napolitana, la ciudad de Nápoles, gracias a su ingrediente principal, la salsiccia napoletana.

Además de con salsiccia napoletana, 'La Benedetta' -que es el nombre que ha recibido esta pizza- se compone de tomates cherrys marinados y una salsa de pesto de albahaca sobre una masa elaborada con harina de fuerza italiana, y 48 horas de reposo para obtener esa doble fermentación y un resultado perfecto.

Esta pizza tiene un precio entre los e 13,90€ y 15,90€ se puede degustar en cualquier Grosso Napoletano, incluidos los Senza Glutine.

Por su parte, Can Pizza optó por su pizza 'Respect The Piña' donde, lógicamente, el ingrediente principal es la piña asada. Tal y como aseguran desde esta cadena de pizzerías férrea a la idea de que la pizza napolitana sí puede llevar piña, 'Respect The Piña' se completa con sobrasada picante, mozzarella y tomillo. Tiene un precio de 14€ y se puede probar en sus restaurantes.

