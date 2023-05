Este es el ingrediente que nunca debería faltar en tu pizza casera

Estudios recientes revelan que para el 80% de los españoles, el queso es el ingrediente más importante a la hora de elegir la pizza. Desde Domino's Pizza lo saben, y por eso optan siempre por queso 100% mozzarella "que otorga al plato italiano por excelencia una frescura y naturalidad inigualables. La mozzarella auténtica, además, proporciona una textura, sabor y cremosidad que ningún otro ingrediente tiene, por muy creativo que seas".

Nosotros no vamos a negar la mayor. Efectivamente, el queso es fundamental porque es la base sobre la que se asientan todos los sabores con los que vamos a experimentar después, según los gustos de cada cual. Sin embargo, de nada sirve poner todo el esmero en el mejor queso mozzarella del mundo si no hemos sido capaces de preparar la masa correctamente.

La pizza, sin prisa

Como le explica a 20minutos el chef de Big Mamma España, Salvatore Piccolo: "La paciencia es el gran ingrediente que no podemos olvidar a la hora de elaborar nuestra pizza en casa. La harina es muy importante para realizar la masa, ya que es el ingrediente principal. La materia prima, por supuesto, juega un papel fundamental. Como la harina Caputo T0, la más recomendada y utilizada en Nápoles, y rica en gluten. Por sus características particulares, esta harina permite dar elasticidad extra a la masa".

Mezclar los ingredientes y amasar tiene su arte (luego os explicamos cómo hacer la masa), y la materia prima que empleamos tendrá gran parte de responsabilidad en el resultado final. Sin embargo, y una vez hecha la masa, "es imprescindible dejarla reposar. Cuanto más repose más ligera será", aclara el chef de Big Mamma.

Elegir ingredientes frescos naturales es la mejor opción a la hora de elaborar una pizza auténtica en casa. iStockphoto

Muchas veces, cuando elaboramos la pizza en casa queremos hacer todo el mismo día, y esto es un error. "Todos hemos escuchado mil veces eso de que no queremos comer una pizza para cenar porque resulta muy pesada. El problema no es que sea pesada por sí misma, sino que no ha reposado lo suficiente".

En este punto hay que romper una lanza en favor de las cosas bien hechas y la cocina que se toma su tiempo. Lo mismo sucede con la pizza: "es importante tener paciencia, y dejarla en un bol en la nevera un mínimo de 24 horas. En nuestros restaurantes elaboramos la clásica pizza napoletana después de que haya reposado 72 horas. La ligereza del resultado final y su repercusión sobre la digestión cambian por completo", concluye Piccolo.

Cuestión de matices

Una opinión parecida es la que da Gianni Pinto, chef del restaurante Noi, a este diario: "el secreto está en elaborar la masa el día anterior (como mínimo) y dejarla en el frigorífico durante toda la noche para que, con el reposo, vaya adquiriendo todos sus matices".

En el momento del amasado de la harina es muy importante encogerla y estirarla, desde dentro hacia afuera. iStockphoto

Una vez que sabemos que el ingrediente imprescindible cuando vamos a hacer nuestra pizza en casa es el tiempo, vamos a contaros de manera fácil cómo preparar esa masa que debe reposar en la nevera.

Para conseguir una masa de pizza bien hecha, además de comprar una harina de fuerza que lleve incorporada levadura (hay harinas que se denominan 'de pizza' ya preparadas), sólo necesitamos agua, aceite de oliva y sal.

Al finalizar el amasado, debemos hacer una bola con la masa y dejarla reposar, al menos, 24 horas. iStock

Mezcla en un bol 250 gramos de harina de fuerza con levadura, y una pizca de sal. Añade un vaso pequeño de agua y dos cucharadas de aceite de oliva virgen extra. Remueve con una cuchara de madera hasta que la masa vaya cogiendo consistencia. Puedes ayudarte para esta operación de un robot de cocina, menos 'sufrido'.

A continuación, espolvorea harina en la encimera de tu cocina y trabaja con las manos la masa que has hecho previamente, aplastando y estirándola del centro hacia afuera varias veces. El tiempo medio estimado son unos 10 minutos de 'trabajos manuales'.

Cuando hayas conseguido la textura deseada, métela hecha una bola en un cuenco de cristal con un poco de aceite para que no se pegue y tapado con papel film… ¡A la nevera! No tengas ninguna prisa por sacarla hasta el día siguiente para que vaya fermentando con calma, aunque en cuestión de una hora verás cómo esa bola de masa ha duplicado su tamaño.

Ahora sí… ¡creatividad al poder!

Una vez que tenemos la masa de la pizza hecha y reposada el tiempo necesario, ya sí podemos recrearnos con los ingredientes a añadir, según los gustos. No hay límites.

El queso mozzarella es el segundo ingrediente más importante al preparar una pizza casera. Getty Images

En la línea de considerar el queso como el segundo ingrediente en importancia en la pizza que elabores en casa, el chef ejecutivo de la Pizzería CR7 de Hoteles Pestana de Madrid, Borja Veguillas, recomienda: "Lo imprescindible en una pizza es la mozzarella Flor Di Latte". Y añade un consejo con su toque especial para los más osados: "Para los amantes de los sabores con un poco de rock & roll como yo, propongo añadir una buena espianata (salami) o nduja picante. La nduja es un embutido típico de la cocina italiana, muy picante, elaborado con carne de cerdo y especias, entre las que destaca el pimentón. No dejéis de probarlo".

En el apartado de creatividad a la hora de elaborar una pizza, queremos compartir la idea más original que nos proponen desde la Organización Mundial del Aguacate.

Si añadimos unas láminas de aguacate a la pizza, ésta ganará en cremosidad. WAO

Y muchos os preguntaréis: ¿pero qué tienen que ver los aguacates con la pizza? Los cocineros de la Organización responden: "Aunque parezca un ingrediente fuera de lo común sobre una base de pizza, el aguacate puede ser ese ingrediente versátil que aporte un sabor único al resultado final. Además de aportar una buena cantidad de vitaminas y minerales esenciales, otorgará a tu receta una textura cremosa inigualable. Eso sí, añade las láminas de aguacate al sacar la masa del horno para que no se sequen, y combínalas con tomate natural, un mix de verduras a la plancha, cebolla en juliana muy fina, mozarrella y aceitunas".

