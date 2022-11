La opinión de Arguiñano sobre la alta cocina: "Me quitaron la estrella Michelin cuando empecé en televisión"

A día de hoy Arguiñano es una de las caras más conocidas de la televisión, aunque el chef beasaindarra asegura que antes de salir en la pantalla nadie le hacía caso, "solo mis amigos porque les hacía reír". A día de hoy, con 7.000 programas de televisión a sus espaldas, donde ha elaborado más de 11.000 recetas, se ha convertido en uno de los personajes más polémicos del momento.

El cocinero presume de que su cocina es para todos, tanto por la facilidad de sus recetas como por el precio de los ingredientes en un momento en el que los precios de los menús en los restaurantes de los grandes chefs no paran de subir. "Yo tuve una estrella Michelin, y empecé en la televisión y me la quitaron, pero no me importa", recuerda Arguiñano. "Ahora no estoy en la estrella, pero estoy en las nubes".

Aunque su cocina dista mucho de lo que concebimos a día de hoy como cocina de vanguardia, el chef defiende este tipo de gastronomía, ya que, según asegura, "son los que siguen investigando".

El cocinero aprovechó la presentación de su nuevo libro con Grupo Planeta, Cocina Fácil y Rico, para tirar una lanza a favor de sus compañeros de oficio que se dedican a la alta cocina: "Alguien inventó la mayonesa o la salsa tártara o el salmorejo, o el ajoblanco... alguien lo inventó, y que haya gente que sigue investigando para hacer una cocina más vistosa, más agradable, más suave, más digestiva… me parece interesante, pero no lo tienen fácil", se lamenta el chef.

Un sector complicado

"Yo tengo muchos amigos con estrellas y muchos no lo están pasando nada bien porque se tienen que ganar la vida fuera de sus restaurantes asesorando cadenas de hoteles porque el comer por 200 o 300 euros a ver quién va y cuando", explica Arguiñano.

El chef asegura que, aunque los precios son elevados, no quiere decir que el menú no valga ese precio: "No digo que es caro, que lo vale, pero si tienes costumbre de salir cuatro matrimonios, igual uno puede pagarlo, pero igual el de al lado no está en las condiciones que yo y te tienes que amoldar", asegura.

"Muchos están viviendo de clientes extranjeros. En San Sebastián gente como Subijana, Aduriz, Arzak o Berasategui están trabajando con el 80% de la ocupación extranjera. Hacen su cocina y ellos vienen muy gustosos a disfrutarlo, pero la gente de a pie lo tienen complicado", sentencia Arguiñano sobre la alta cocina.

