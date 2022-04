Los primeros platos de RavioXO, el nuevo restaurante de Dabiz Muñoz que abrirá sus puertas en mayo

"RavioXO no va a ser más que el punto de partida de ese homenaje que nos hacemos a nosotros mismos, pero que va a ser mucho más", comienza a explicar Dabiz Muñoz sobre su nuevo restaurante que debería haber abierto sus puertas el pasado mes de enero pero que prevé abrir finalmente en mayo.

Sin duda a de RavioXO es una de las aperturas más esperadas este año -si no la que más-, ya que aunque Muñoz lleva meses dando pinceladas de lo que supone este restaurante, hasta que no lo veamos -y lo probemos- no podremos hacernos una idea de sus magnitudes.

Según el chef "va a ser un concepto alrededor de los dumpligs y de los raviolis al vapor, que 15 años después de abrir DiverXO es un concepto que ha calado mucho y que ha trascendido durante los años".

"Va a ser todo alrededor del mundo de la pasta si despojamos culturalmente cualquier conexión que tenga la pasta con ninguna cultura o con ninguna cocina con lo cual no va a ser un dumpling bar ni tampoco va a ser un restaurante de pasta, sino que va a ser nuestra locura una vez más con la única regla de la creatividad", explica sobre RavioXO el mejor chef del mundo en el marco de Madrid Fusión.

Antes de someterse a una ronda de preguntas donde el público ejerció de entrevistador, Muñoz mostró en exclusiva en el auditorio de Madrid Fusión Alimentos de España 2022 un vídeo que da las primeras pinceladas sobre los platos que nos podremos encontrar en RavioXO.

Platos de antes y de ahora

Además de las nuevas creaciones, en los más de seis minutos que dura el vídeo en el que podemos ver al chef cocinando y catando también descubrimos algunos viejos conocidos, platos emblemáticos de la cocina de Dabiz Muñoz con aires nuevos.

El conejo y la zanahoria - 2007/2022, Pulpo a la gallega que fala thai, Nigiri - Dumpling versión marmiako, Caserío vasco con mole de novia, Canelón al vapor de cochinillo pibil, Huevos fritos con puntilla, morcilla y crujiente de oreja, Mollete al vapor de trompetas a la crema y trufa y Pasta al wok de brasas y arrabiata de mariscos son algunos de los platos de RavioXO que Muñoz presenta en el vídeo que nos ha dejado salivando. Tendremos que esperar un mes más para poder probarlos.