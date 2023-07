Qué se come y por cuánto en Netflix Bites, el primer restaurante de la plataforma que acaba de abrir sus puertas

Se podría decir que desde que Netflix llegó a nuestras vidas como una plataforma fantasía en la que encontrar una infinidad de series y películas, ya no sabemos vivir sin esta aplicación y todo el universo que engloba.

Si eres un auténtico amante de la gastronomía, probablemente tengas más que fichadas las series documentales, películas o realities de Netflix donde ampliar tus conocimientos culinarios y, quién sabe, quizás ponerlos a prueba.

La plataforma ha ido un paso más allá cuando el pasado 30 de junio abrió las puertas de Netflix Bites, su primer restaurante donde llevan la aventura cinematográfica a la mesa. Se encuentra en Los Ángeles, la ciudad del cine por excelencia, y se trata de un pop-up ubicado en el 'Short Stories Hotel' que ya ha llenado las reservas de las próximas semanas.

Los platos más populares de Netflix

Curtis Stone, Dominique Crenn, Ming Tsai y Andrew Zimmern de Iron Chef: Quest for an Iron Legend, Rodney Scott y Ann Kim de Chef’s Table, y el chef pastelero Jacques Torres, juez jefe de Nailed It! son los chefs detrás de este proyecto donde se van a poder degustar algunos de los platos más populares de programas de la plataforma.

Mientras que Dominique Crenn, lleva a este pop-up con su coliflor asada con sala 'tahini' ahumada que tiene un precio de 17 euros y su tarta 'fricasse' de champiñones con cebollas caramelizadas y semillas de sésamo, que tiene un precio de 19 euros, Ann Kim ha llegado con cuatro pizzas diferentes cuyos precios están entre los 25 y 27 euros.

De Andrew Zimmern podemos encontrar el pollo frito al estilo japonés con 'togarashi', mayonesa y limón o el pollo yakitori' con cebolletas, ambos por un precio de 17 euros, en tanto que Curtis Stone, el campeón de Iron Chef ha aportado sus costillas de cordero a la brasa, puerro y yogur de ceniza, que tienen un precio de 25 euros, y su consomé de tomate y sandía a la parrilla, por 15 euros.

En total, entre las elaboraciones de los diferentes chefs podemos encontrar un total de 55 ítems distribuidos en dos cartas, la de brunch y las de cena.

Apúntate a nuestra newsletter y recibe en tu correo las mejores novedades para disfrutar al máximo del placer de comer.