Los mejores menús degustación de Bilbao por menos de 80 euros

Si vas al País Vasco, te enamorará cada rincón que posee. La playa de la Concha de San Sebastián, el Peine del Viento, la naturaleza, el clima... No hay nada que se le escape a una de las comunidades más ricas en cuanto a patrimonio en España. Bilbao, su capital, es también digno de ser visitado, sobre todo para los 'gastrolovers'.

En esta ciudad, muchos chefs poseen establecimientos en los que probar sus ricas elaboraciones, como Martín Berasategui, el maestro cocinero más aclamado en la actualidad. Asimismo, Bilbao tiene varios restaurantes con menús degustación a buen precio, donde la calidad está presente y el comensal sale de sus puertas con ganas de volver (y recomendar).

Sabemos que puede ser una tarea complicada (incluso frustrante) buscar locales donde sirvan buena comida y disfrute. No te preocupes, nos hemos encargado de realizar la búsqueda en tu nombre y estos son los resultados. ¿A cuál irás primero?

Restaurante Kasko

Este restaurante lleva abierto desde el año 1996, y su seña de identidad es el ambiente de diversión y disfrute gracias a la música en directo que ofrece a los clientes. Su menú degustación tiene un precio de 45 euros por persona, y los platos con los que está compuesto están indicadas para los amantes gastro que aman la tradición, la historia y el comer bien. Ya sea el bacalao dos salsas: pilpil y bizkaina, o las gamabas y zamburiñas a la plancha con pilpil de lima, te va a gustar cualquiera de sus recetas... ¡Y a un precio apto para toda clase de bolsillos!

Restaurante Regi Jatetxea

La cocina creativa es una disciplina habitual en el País Vasco. Si aún no has probado ningún restaurante especializado pero no quieres gastarte demasiado dinero, Registral Jatetxea es tu lugar. El menú degustación del local es de 75 euros por persona. Comienzas con una variedad de aperitivos para dar paso a principales como el canelón de txipirón estofado o el guisante de lágrima con yema de huevo de caserío y consomé de rabo. Suena delicioso, ¿verdad?

Restaurante Las Lías

Por menos de 75 euros (por persona), el restaurante Las Lías elabora platos con productos de temporada, provenientes de productores locales y la gastronomía más vasca se sirve sobre la mesa. Además, irás a un sitio que ha salido en la Guía Michelín. ¿Será porque está buenísima su tosta de antxoas del Cantábrico con perlas de tomate? ¿O por el tartar de atún rojo salvaje, que también está incluido en el menú degustación? Tendrás que ir para descubrirlo.

Apúntate a nuestra newsletter y recibe en tu correo las mejores novedades para disfrutar al máximo del placer de comer.