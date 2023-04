Los mejores asadores de Madrid, según la Guía Michelin

Si eres muy carnívoro, o sea, fan de la carne, seguro se te hace la boca agua ante la visión de una parrilla al fuego, con sus brasas llegando al rojo y chisporroteando. Sólo falta cubrirla con carne de primera (que no es nada barata) y que se vaya dorando, o sea, convirtiendo en oro rojo.

Pero conseguirlo en casa no es fácil. Ya no sólo por el precio de esa carne buena, buena, sino porque nos faltan la parrilla, las brasas y hasta las herramientas. No, no se puede improvisar un asador en casa.

Así que hay que reservar nuestros euros y ansias de carne para buscar mesa en un buen asador. Se anuncian muchos, pero no todos garantizan una buena experiencia gastronómica. La buena carne no es barata, no puede serlo, de modo que hay que desconfiar de las ofertas... salvo que sea para comer chorizo, morcilla y panceta (que es una opción estupenda).

Mejor estar muy seguros de dónde vamos a gastar nuestros euros para pedir un buen chuletón, ojo de bife, lomo alto o bajo y hasta un lechazo (aunque eso iría por el camino del horno). Hay muchas listas, pero esta vez tomamos nota de la que ha hecho la ilustre Guía Michelin. Estos son, según ellos, los mejores restaurantes de carne de Madrid.

Carne a la parrilla sumos / iStock

Fayer

Orfila 7

Tienen una curiosa fusión entre la cocina israelí y la tradicional parrilla argentina. La estrella es el Pastrón de novillo, una especialidad donde la pieza se macera durante 10 días en una mezcla de especias.

Leña Madrid

Paseo de la Castellana 57

Es el restaurante en el hotel Hyatt Regency Hesperia Madrid (donde también está el 'dos estrellas' Smoked Room. Filosofía steakhouse en un local de interiorismo de primera.

Rocacho

Padre Damián 38

La revista Time dijo que la finca El Capricho en Jiménez de Jamuz, en León, producía la mejor carne roja del mundo. Pues esa es una de las bases de este restaurante: de allí vienen sus carnes. La otra, su parrilla de carbón de encina.

Rubaiyat Madrid

Juan Ramón Jiménez 37

Entramos en Brasil. Es la franquicia en Europa de una casa que lleva años triunfando con sus restaurantes de carne en Sao Paulo. Especialistas en cortes nobles y siempre de las razas Angus y Wagyu.

Picanha, la pieza cárnica más popular en la cocina brasileña. Cacio Murilo de Vasconcelos (iStock)

Shinatora Ya

Claudio Coello 41

Su nombre significa "la casa de Sinatra" y es un local donde degustar la mejor carne desde la tradición japonesa. Está especializado en auténticas carnes de Kobe y Wagyu (certificadas), que se pyeden saborear al estilo Sukiyaki, Yakiniku y Shabu-shabu.

Sua

Moratín 22

Restaurante del grupo El Triciclo, lo suyo es el trabajo a la parrilla sobre brasas. Preparan solomillo de Rubia Gallega, T-Bone de raza Frisona, chuleta de Simental y carnes maduradas.