Las 'bacon cheese fries', la 'cuarto de libra' y otros platos de los restaurantes americanos más icónicos que puedes hacer en casa

Hamburguesas de dos o tres pisos con carne de ternera, cebolla y queso; patatas fritas con bacon y queso fundido; hot dog; costillas a la brasa bañadas en salsa barbacoa con miel… Los platos más típicos (y potentes) de los restaurantes americanos que triunfan en nuestro país tienen algunos secretos que vamos a desvelaros para que podáis disfrutarlos en casa al más puro estilo americano.

Entre las ventajas de prepararlos nosotros mismos está la posibilidad de ahorrarnos un buen puñado de calorías eligiendo ingredientes algo más saludables, carnes con menos grasa como la parte de la aguja, panes que no sean blancos…

Cierto es que si elegimos la versión saludable de los platos icónicos del fast food americano cambiando algunos pasos del proceso, no será lo mismo. Por eso, vamos a intentar ser lo más fieles posible a la receta original de los omnipresentes y todopoderosos Burgers & Co.

1- Bacon Cheese Fries

No hay un establecimiento de comida típicamente americana que no incluya en su carta las míticas 'Bacon Cheese Fries'. Pero, ¿cómo las hago en casa si se me antojan y no quiero ir ni a Foster Hollywood ni a ninguno de los locales que las sirven tan sabrosas?

Patatas fritas con bacon, queso fundido y salsa ranchera. Getty Images

Que no cunda el pánico. Hacer unas 'Bacon Cheese Fries' es tan fácil y rápido que antes de que te des cuenta las tendrás sobre la mesa de tu comedor.

Fríe unas cuantas patatas. Un consejo: si quieres que te queden espectaculares, blanditas por dentro y crujientes por fuera, prueba a cocerlas previamente. Una vez cortadas, mételas en una sartén con aceite muy caliente y sácalas en dos minutos, sin dejar de moverlas para que se hagan todas por igual.

Aparte, pasa por la sartén unos cuadrados finos de bacon, vuelta y vuelta. Échalos sobre las patatas ya fritas, añade la salsa ranchera y pon por encima queso mozarella y cuatro quesos rallados. Mételo al horno, puesto solo en la parte de grill a 180º. Déjalos 5 minutos y estarán listas.

La salsa ranchera, mejor que la hagas tú también para que la receta americana sea top. Para ello, necesitas nata líquida, zumo de limón, cebolla dulce, mayonesa, pimienta y sal.

2- Hamburguesa Cuarto de Libra

Sencilla. Sólo tienes que preparar bien la calidad de los ingredientes para que te quede espectacular, porque en prepararla apenas tardarás 15 minutos.

Compra carne picada (mejor de la parte de la babilla de la ternera, menos grasa y más tierna) y haz con ella forma de hamburguesa añadiendo huevo batido y un poco de pan rallado para que no se desmorone. Si tienes parrilla, estupendo. Si no es así, haz la carne con muy poco aceite y la sartén muy caliente.

Para armar la hamburguesa debes poner primero un pan típico con semillas de sésamo calentado previamente, después añades la carne, y sobre ella colocas 2 lonchas de queso tipo Cheddar, rodajas de pepinillo agridulce, cebolla cruda en tiras, ketchup y mostaza.

3- Aros de cebolla

El entrante imprescindible en cualquier restaurante de comida americana (con permiso de los fingers de pollo y las patatas gajo) son los famosos aros de cebolla.

Aros de cebolla crujientes, servidos con salsa ketchup. iStock

Para prepararlos en casa solo tienes que cortar una cebolla dulce en aros. Pásalos con cuidado por harina de trigo con un poquito de sal, y a continuación por huevo batido. Para finalizar, envuélvelos en pan rallado y mételos a la freidora con el aceite muy caliente. Retíralos en apenas 30 segundos, que no se tuesten. La idea es que queden jugosos por dentro y crujientes por fuera, al tiempo que evitar que se desmoronen los aros.

4- Barbecue Ribs

Para chuparse los dedos. Las famosas costillas de cerdo con salsa barbacoa son 100% americanas. Aunque tienen su arte puesto que deben ser asadas en una parrilla el tiempo justo para mantenerse tiernas, es importante dar en la clave con la salsa barbacoa en la que impregnarlas.

Las costillas de cerdo empapadas en salsa barbacoa con miel son genuinamente americanas. Getty Images

La auténtica salsa barbacoa de los establecimientos más genuinamente americanos está compuesta por cebolletas, azúcar, pimentón dulce, mostaza en grano, miel, salsa ketchup, tomate natural triturado, salsa de soja, vinagre, aceite de oliva, pimienta negra y sal. Por algo las costillas se comen con las manos… porque lo suyo es chuparse los dedos.

5- Bacon Burger con angus

La carne de angus procede de Escocia pero es típicamente americana, más aún en hamburguesa. El chef de Brooklyn Town José Sola recomienda utilizar la carne de 130 gramos por su textura sedosa y su sabor intenso.

Lo primero es hacer el bacon a la plancha hasta que quede crujiente, usando un pan brioche con semillas de sésamo. El toque secreto es dorar el pan a la plancha con mantequilla, colocando una loncha de queso Cheddar sobre los ingredientes para que se derrita con el calor. Al final, añadir salsa barbacoa al gusto.

6- Hot Dog con cebollita frita

¿Qué podemos decir del perrito caliente? Solo que es mítico, rico y facilísimo de hacer. Compra salchichas de carne de cerdo y dales vueltas sobre una sartén caliente prácticamente si aceite. Calienta un 'hot dog bun' (pan alargado en el que se introduce la salchicha) abierto por la mitad. Una vez hayas metido la salchicha en su interior añade chili, ketchup, mostaza y virutas mini de cebolla frita.

7- Nachos con guacamole

Aunque en origen los nachos son mexicanos, su consumo se ha extendido tanto en Estados Unidos, que han hecho que se convierta en el plato típico en los hogares americanos la noche en que se disputa la famosa SuperBowl.

Para el guacamole necesitarás aguacates maduros, cilantro, tomates, cebolla, lima y sal, batido pero no demasiado. En cuanto a la crema agria que acompaña este entrante, tan americana, es en realidad nata fermentada. Añade zumo de limón y déjala reposar.

El plato se completa con una capa de nachos en la base, unas rodajas de chili por encima, un poco de salsa pico de gallo (tomates, cebolla morada, limas, cilantro, pimiento rojo y pimiento verde todo picadito y con sal y pimienta) y guacamole.

8- Smash Burger OMG!

Dentro de la nueva generación de hamburguesas, desde Hamburguesa Nostra nos invitan a emular en casa su exitosa Smash Burger OMG!

Dos carnes de vaca cocinadas al más puro estilo smash (carne con al menos un 20% de grasa que compramos picada, que se aplasta en la sartén), para conseguir una pieza jugosa y crujiente. Pan dulce, queso Cheddar, bacon, cebolla morada y salsas ketchup, mostaza y BBQ completan esta deliciosa y exitosa receta de moda.

9- Ensalada de col y zanahoria

Utilizada en la mayoría de los casos como guarnición de otros platos más contundentes, la ensalada de col y zanahoria es otra apuesta segura de la cocina del otro lado del océano.

Preparación en casa: corta la col fresca en tiras muy finas. Haz lo mismo con las zanahorias crudas peladas y ponlo en un bol. Añade sal y pimienta, mostaza, nata y mayonesa. Remueve y deja enfriar. ¡Ya tienes tu ensalada de col, rica en fibra y con muy pocas calorías, lista para comer!

10- Apple Pie

Para finalizar este repaso por las recetas americanas más populares, no podía faltar un postre. Y si hay uno que sea icónico en el país de las barras y estrellas ese es el Apple Pie (muy parecido a nuestra tarta de manzana).

Elaboración casera de una tarta de manzana americana. Getty Images

La tarta de manzana denominada 'Apple Pie' tiene en su base una masa de hojaldre fina con mantequilla y azúcar, cubierta en su interior por rodajas de manzanas peladas. Por encima, la receta original incorpora un poco de canela.

Apúntate a nuestra newsletter y recibe en tu correo las mejores novedades para disfrutar al máximo del placer de comer.