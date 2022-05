Los chefs españoles que entran la lista de candidatos a mejor cocinero del mundo. ¿Quién será el próximo Dabiz Muñoz?

En gastronomía, todos los premios son bien recibidos como un reconocimiento a la trayectoria profesional, aunque en el calendario de los grandes chefs hay varias fechas marcadas que les tienen temblando desde semanas antes.

Uno de los más altos reconocimientos al que un chef puede aspirar es al Best Chef Of The Year, donde coronarse como nada menos que el mejor chef del mundo. Y se dice pronto.

De entre una lista de 100 candidatos, el pasado año fue el cocinero patrio Dabiz Muñoz quien se alzó con este galardón, y aunque todavía no se conocen ni fecha ni lugar exactos para la nueva edición, la organización del programa poco a poco va a dando a conocer algunos detalles de la entrega.

De entre toda la información que podíamos tener de The Best Chef Of The Year, la organización ya ha publicado la más valiosa: los 100 nuevos candidatos al premio.

De entre todos los cocineros que aparecen por primera vez en esta lista encontramos nada menos que un total de 12 cocineros y cocineras españoles. Y estos son sus nombres.

Fina Puidgevall y Martina Puigdevall

Madre e hija trabajan mano a mano en el restaurante Les Cols en Olot, Girona. Desde que Fina pusiese en marcha este negocio en 1990, la cocina de este lugar se centra en transmitir mucho con muy poco.

Por su parte, Martina es jefa de cocina y jefa de I+D culinaria del restaurante, que ha sido premiado con nada menos que dos estrellas Michelin.

Dani García

Bibo, Dani Garcia Restaurant, Lobito De Mar, Leña, Smoked Room, Dani Brasserie... el chef marbellí necesita poca presentación, y es que el propietario del grupo de restauración que lleva su nombre no para de crear diferentes conceptos y establecimientos.

El chef, que se define como un 'artesano del sabor' consigue combinar los sabores de su tierra con los elementos de la cocina internacional. Todo un éxito.

Alberto Sastregener

Formado en la Escuela de Hostelería de Girona, Sastrenger es el chef de Bo.TiC, un restaurante que se encuentra en un antiguo molino harinero restaurado en Corçà, en la comarca del Baix Empordà.

La creatividad, la innovación y la cocina tradicional ampurdanesa son las premisas de este restaurante, donde las materias primas y el buen servicio al cliente son lo más importante.

Javier y Sergio torres

Más conocidos como 'los hermanos Torres', esto dos chefs gemelos comenzaron en la cocina con tan solo 14 años, aunque no fue hasta 2002 que comenzaron a unir sus fuerzas y trabajar juntos en el mismo restaurante.

Cocina Hermanos Torres, el restaurante de los chefs, cuenta con nada menos que dos estrellas Michelin.

Ricard Camarena

Apasionado e inquieto, Ricard Camarena abandonó el mundo de la música para dedicarse a la cocina. Y el resultado habla por sí solo.

Sabor, producto fresco y excelencia en el trato con el cliente son los must del chef, que ha conseguido nada menos que tres Estrellas Michelin y tres Soles Repsol por su Restaurante Ricard Camarena.

Javi Olleros

Lo de Javier Ollero con la gastronomía viene de cuna, y es que el padre del chef también trabajaba entre fogones, por lo que la pasión de Olleros por la cocina se ha desarrollado desde la infancia.

En la actualidad, Olleros es propietario y jefe de cocina del restaurante El Culler de Pau en la localidad de O'Grove, en las Rías Baixas.

Jordi Vilà

Con una tradición familiar gastronómica, Jordi Vilà es el chef de Alkimia, en Barcelona, donde para ellos la cocina es un camino y un viaje.

Un auténtico sibarita del mundo de los sabores, el chef prepara un tipo de cocina arraigada a la tradición pero siempre abierto a adoptar nuevas ideas contemporáneas.

Bittor Arginzniz

Propietario del legendario Asador Etxebarri, Arguinzóniz, nacido en un humilde pueblo del País Vasco, estudió y refinó su propia idea de lo que podía ser la cocina de leña.

A día de hoy, Asador Etxebarri está considerado como uno de los mejores restaurantes del mundo.

Paco Pérez

El chef de Miramar, que nació y creció en Llançà, un pequeño pueblo en el norte de Barcelona, descubrió a los 12 años su pasión por la cocina cuando empezó a trabajar en "Tapas bar" y desde entonces no ha parado de crecer.

Junto con su mujer, Montse Serra, convirtieron Miramar en un restaurante de cocina de vanguardia y un auténtico lugar de peregrinaje.

Mario Sandoval

Mario Sandoval, que descubrió su pasión por la gastronomía con tan solo 10 años, es la tercera generación de cocineros en la familia.

El jefe de cocina de Coque, además es un fiel investigador de nuevas técnicas y tecnologías relacionadas con el servicio de alimentos que lo sitúan en medio de la vanguardia culinaria patria.