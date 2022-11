La pizzería entre las más famosas del mundo que se dio a conocer gracias a una película protagonizada por Julia Roberts

Otra cosa no, pero si algo no falta en Italia, son pizzerías. En el país de la bota, cuna de este plato famoso en el mundo entero que nació como una comida de pobres, podemos encontrar pizzas de todos los tipos y sabores, aunque no todas han conseguido convertirse en el escenario de una película de Julia Roberts.

Si eres un verdadero cinéfilo, seguro que recuerdas cómo en la película Come, reza, ama Liz Gilbert, interpretada por Julia Roberts, disfruta de una deliciosa pizza en un local napolitano. Pues bien, se trata de L'Antica Pizzeria Da Michele, una pizzería fundada en 1870 por la familia Condurro, donde a día de hoy sigue sirviendo sus humildes y exquisitas pizzas, que están reconocidas como unas de las mejores del mundo.

Además de en su ciudad de origen, desde hace años podemos disfrutar de estas deliciosas pizzas en Barcelona que, con un local en la calle Consell de Cent, se han convertido en una auténtica sensación de la ciudad.

Humilde, a pesar de todo

Se podría decir que en L'Antica Pizzeria Da Michele viven con los pies muy en la tierra, y que, ni su aparición en la película de Ryan Murphy ni las largas colas que se forman en su puerta le han hecho dejar de ser lo que es, una pizzería de un barrio napolitano donde solo se elaboran sus dos únicas especialidades: la pizza margarita y la marinara.

Si elegimos la marinara, optaremos por la opción elaborada con tomate, aceite, orégano y ajo, mientras que si optamos por la margarita, degustaremos el sabor del tomate, aceite, mozzarella y albahaca. En L'Antica Pizzeria Da Michele elaboran solo estos dos tipos de pizzas porque aseguran que añadirle más ingredientes es innecesario.

Para elaborar estas pizzas que también podemos degustar en Barcelona, se utiliza horno de leña, consiguiendo el auténtico aspecto y sabor de la pizza napolitana.

