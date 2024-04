"De los vinagres nadie habla y los hay maravillosos": El bar de tapas de Madrid reconocido como el mejor del año que reivindica este ingrediente

Lo de Hermanos Vinagre no es porque tengan cara de vinagre ni mucho menos, y es que los hermanos Enrique y Carlos Valentí, creadores de este concepto que ya tiene tres locales en el centro de Madrid, son anfitriones de primera.

El tapeo y el aperitivo están de moda, aunque a decir verdad nunca han dejado de estarlo, y es que pocas cosas son comparables a las de tomar un vermut, un vino o una cervecita el fin de semana en una barra en la que puedes acompañar tu bebida con unos encurtidos, unas conservas o unas raciones de las de toda la vida. Se podría decir que Hermanos Vinagre ha conseguido eso pero elevado a la máxima potencia.

Para muchos, los locales de Hermanos Vinagre son el bar de tapeo por excelencia en la capital, y es que el pasado mes de noviembre fueron nombrados por la Guía Metrópoli como 'Mejor Bar de Tapas del año'. Ea.

Enrique y Carlos Valentí, los 'hermanos vinagre'. Cedida.

A ellos les gusta decir que son una taberna del siglo XXI con una propuesta gastronómica que reivindica lo castizo, lo de toda la vida.

"Nosotros de niños los domingos eran una fiesta porque íbamos a misa de 12 y después nos tocaba hacer el aperitivo con los abuelos, padres, hermanos, primos… era como una fiesta para nosotros, lo más divertido, y hemos querido recuperar un poco eso", confiesa Carlos Valentí, uno de los 'hermanos vinagre'.

"El vinagre parece que está desprestigiado"

"El nombre viene porque somos dos hermanos, entre otras cosas, y el vinagre es algo que está muy presente en nuestras elaboraciones, en los escabeches, los encurtidos…", confiesa Carlos. "El vinagre es algo que parece que está como desprestigiado. En España el aceite es una maravilla, pero de los vinagres nadie habla y tenemos vinagres maravillosos. Cualquier otro país con nuestro producto lo anunciaría mucho más. Mira Italia con su balsámico, es una pasada y parece que lo nuestro pasa desapercibido. El conjunto de esas cosas es lo que ha dado lugar al nombre".

El vinagre es un ingrediente fundamental en su cocina, como podíamos adivinar, y es que esta taberna que tiene un Solete en la Guía Repsol elabora sus propias conservas en su fábrica ubicada en Boadilla del Monte, donde se preparan a través de procesos actuales de elaboración las conservas que más tarde se sirven en sus locales.

"Al final lo que buscamos es hacer algo para diferenciarnos del resto. Es diferente a lo que vas a encontrar", confiesa Carlos, quien explica qué hace sus conservas tan especiales: "La temperatura, el tiempo y la presión son los factores que influyen en las conservas. Nosotros bajamos un poco todos esos valores sacrificando una caducidad menos longeva, pero cambia mucho la textura y adquiere un punto diferencial".

Lo que no puede dejar de probar en Hermanos Vinagre

No te dejes engañar, que tengan un concepto de aperitivo no quiere decir que solo se puede disfrutar en la denominada 'hora del vermut'. "Nosotros trabajamos muy bien a cualquier hora del día y al final el aperitivo se relaciona con la hora de antes de comer, pero realmente la gente conceptualmente viene y toma aperitivos pero también come. Si me apuras somos más nocturnos de diurnos, sobre todo entre semana".

Debe ser que Hermanos Vinagre llegó para romper los esquemas porque ni su hora fuerte es la hora del aperitivo ni su público es de la edad que esperaban: "Nos ha sorprendido que tenemos una clientela superjoven y pensábamos que iba a ser una clientela un poco más mayor, más de 30 y tanto, pero los jóvenes lo han recibido muy bien".

Pero da igual la edad que tengas o a qué hora vayas -siempre cuando no estén a punto de cerrar, obviamente-, porque en cualquiera de los tres locales de Hermanos Vinagre (calle Cardenal Cisneros 26, calle Narváez 58 y calle Gravina 17) siempre vas a ser bien recibido.

"Todo el mundo quiere hacer un ceviche, pero nadie se atreve a hacer un boquerón en vinagre"

En cuanto a los platos que tienes que pedir, para gustos los colores, está claro, aunque lo mejor siempre es dejarte aconsejar por el personal. "Siempre que viene alguien por primera vez le recomiendo tomar una conserva obligado, porque las hacemos nosotros. Antes de abrir Narváez creamos nuestro centro de producción y ahí hacemos todas las conservas: mejillón, berberecho, boquerón, anchoa, la sardina… todas las hacemos nosotros".

Tal y como reivindica Carlos, "no puede faltar por ejemplo un boquerón en vinagre, que se consume mucho en Madrid y que parece que ahora la juventud tiene miedo a hacer ciertas cosas; todo el mundo quiere hacer un ceviche, pero nadie se atreve a hacer un boquerón en vinagre, y un ceviche es un pescado crudo cocinado con un cítrico, con ácido, y un boquerón en vinagre es un pescado crudo cocinado también con un ácido; parece que lo de afuera es buenísimo, pero lo de dentro no, así que hemos querido reivindicar ese producto".

En su carta de taberna plastificada de toda la vida -remilgos los justos-, Hermanos Vinagre ofrecen desde sus encurtidos y conservas hasta embutidos como cabeza de jabalí, sobrasada de buey, cecina o chicharrones, raciones de toda la vida como patatas bravas, callos a la madrileña, pepito de terna, bocata de calamares o ensaladilla rusa, u opciones más gourmets como los tacos de atún fresco con almendras o el tártaro de picaña madurada.

Hermanos Vinagre tiene un ticket medio de entre 15 y 18 euros por persona, lo que convierte en estos locales de Madrid en el plan perfecto cuando tiene un plan informal pero quieres algo que mezcle la tradición con todo el encanto.

