La Salita de Begoña Rodrigo, nuevo restaurante Tres Soles en la Guía Repsol: "Los premios te dan libertad para hacer lo que quieres"

La tarde de este lunes la ciudad de Cartagena se ha convertido en el epicentro de la gastronomía nacional con la Gala Guía Repsol 2024, donde la protagonista indiscutible ha sido la valenciana Begoña Rodrigo, chef de La Salita.

"En La Salita, Begoña Rodrigo se deleita con el producto que mejor expresa su visión del territorio y profundiza en el universo vegetal que la rodea sin perder esa gozosa acidez que siempre la ha definido", aseguran sobre la guía sobre el restaurante que ha conseguido en esta ocasión los Tres Soles Repsol.

18 años de buena cocina y huerta valenciana

"Yo siempre digo que los premios son consecuencia de algo", asegura una emocionada Begoña Rodrigo. "Llevamos 18 años trabajando en La Salita, que es mucho tiempo… y estoy super contenta y super agradecida porque nunca hemos trabajado por los premios. Las cosas han cambiado mucho, van muy rápido, pero yo hago las cosas como me enseñaron que se tienen que hacer las cosas en la cocina", asegura la chef.

Los que la conocen dicen de Begoña Rodrigo (Valencia, 1975) que es "una chef autodidacta de antebrazos marcados de quemaduras", y es que esta chef valenciana tiene claro que la cocina es su hábitat natural y el lugar donde continuar siempre ambicionando.

"La Salita ahora mismo expresa exactamente lo que cocinamos"

A pesar de que el nombre de la chef valenciana se ha convertido en el protagonista de una velada inmensamente feliz para la cocinera, Begoña asegura que para ella "el mejor momento siempre es el último día porque siempre pensamos en seguir y en seguir, pero estoy super agradecida a la Guía Repsol que se haya fijado en este restaurante que creo que ahora mismo expresa exactamente lo que cocinamos."

Un alma libre

Aunque su carrera comenzó en hoteles lejos de su Valencia natal, "su salita" cumple ya 18 años en los que Bego -como se refieren a ella quienes más la conocen- no ha parado de demostrar su obstinación y su talento entren fogones.

Este restaurante ubicado en el palacete de Ruzafa se ha convertido en uno de los imprescindibles de la Comunidad Valenciana, donde Begoña Rodrigo no deja de cumplir sus objetivos en su lugar deseado y con su equipo soñado.

"Yo siempre he pensado que estaba en mi camino porque siempre he hecho lo que quería hacer y lo que te tenía que hacer", declara una visiblemente emocionada Begoña Rodrigo, quien añade: "de lo que más contenta estoy es de que me hayan dejado equivocarme y me hayan seguido el rollo, que el restaurante siempre haya estado lleno de clientes, ese siempre ha sido mi objetivo. Pienso en mi restaurante como una empresa familiar donde hay que pagar las facturas a final de mes, y para mí esto siempre ha sido lo primero, el resto es consecuencia de ellos.

Sobre la evolución de La Salita, Begoña confiesa que "si consideramos que lo que se cocina es la personalidad del que lo hace y el momento en el que está, ahora mismo tenemos un discurso mucho más definido y tenemos claro lo que hay que hacer. Yo siempre digo que los premios te dan la libertad para hacer lo que quieres hacer porque la gente considera que lo que haces está bien hecho porque tienes más premios, y eso es así".

Una casa feliz

Aunque no puede evitar las lágrimas cuando habla del camino recorrido hasta conseguir convertirse en la nueva chef que entra en el universo de los Tres Soles en la Guía Repsol, Begoña confiesa que en La Salita recuerda muchos días felices además de este.

"La Salita está llena de días bonitos, es una casa de felicidad, hay gente conmigo que lleva 18 años y cuando nos dieron la estrella yo recuerdo que se levantó todo el escenario y fue fascinante; el primer niño de alguien que trabaja en La Salita fue un día muy bonito, la primera vez que pudimos cambiar las sillas fue un día muy bonito… hemos tenido muchos días muy bonitos por cosas muy absurdas".

"El último día muy bonito fue cuando pusimos el fichaje"

La chef asegura que "el último día muy bonito fue cuando pusimos el fichaje y nos aseguramos de trabajar todos 40 horas. Los días de los premios son días preciosos, pero es una consecuencia de, y agradezco muchísimo que lo valoren, pero no voy a trabajar nunca para conseguir premios".

Aunque Begoña confiesa que está metida en proyectos apasionantes como el primer maridaje fotográfico de la historia para ver si se puede comer con los ojos, par ella lo primero es el lado humano de las cosas y disfrutar los suyos. "Sinceramente ahora mismo voy a trabajar como estoy haciéndolo hasta mayo, y en mayo me voy a ir cuatro meses a mi casa porque necesito estar con mi hijo, con mi familia y con mi equipo; he tenido dos años muy intensos", confiesa la chef.

La oferta gastronómica de La Salita

Actualmente, el restaurante de Begoña Rodrigo oferta cuatro menús más uno infantil donde no faltan los productos más representativos de la Comunidad Valenciana. Tal y como ha declarado la chef a la Guía Repsol, "el 2024 es el año más radical, tengo cuatro menús completamente distintos: un vegetariano total, otro de clásicos porque cumplimos la mayoría de edad este año, otro muy enfocado en el producto y el sangonereta”.

El menú Sangonereta tiene un precio de 175,70 € por persona sin maridaje y podemos encontrar un apartado destinado a la gamba de Dénia, otro a la anguila, y un tercero a sus embutidos vegetales, además de diferentes entrantes.

Por su parte, el menú Novença tiene un precio de 128,70 € donde encontramos platos como la ensaladilla de ostra, la berlina de anguila y su embutido o el taco mexicano, mientras que el menú Llauro Sangonereta tiene también un precio de 175,70 € y se trata de una oferta ovolactovegetariana al igual que el menú Llauro, que tiene un precio de 128,70 € sin maridaje.

Los más pequeños también tienen su lugar en La Salita, donde podemos encontrar un menú infantil por 50 € con platos como sandwich de conejo, Berlina de huevo frito, canelones de ternera o rubik de pollo.

