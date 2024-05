El italiano más viral de las redes (y con un ticket medio de 20 euros) abre su segundo restaurante en Madrid

Si eres un auténtico comilón -que si has llegado hasta este artículo suponemos que los placeres del comer a ti también te hacen pecar- seguro que en tu cuenta de TikTok o Instagram también has visto ya este local donde elaboran la pasta de cara al público y los transeúntes no pueden evitar quedarse mirando embobados a través de la cristalera. Bien, pues se trata de Beata Pasta y ha abierto un segundo restaurante para que nadie se quede sin lo suyo.

Desde que abriese su primer local en la glorieta de Bilbao hace apenas unos meses, la popularidad y el éxito de este restaurante del Grupo Baldoria no ha parado de crecer, por lo que hace unas semanas han puesto en marcha su segundo local: Beata Pasta en calle Princesa.

La pasta fresca como eje principal

La propuesta de Beata Pasta, tanto en su sucursal de la glorieta de Bilbao como en su nuevo restaurante de la calle Princesa, a muy pocos metros de la plaza de los Cubos, se basa en una cocina inspirada en las recetas de la nonna (abuela en italiano) aunque con toques modernos y juveniles.

La pasta fresca que preparan ante los ojos del comensal -y de todo el que pasa por la calle- es el bien más preciado en este restaurante, donde ponen en valor las recetas sencillas pero bien hechas, con productos de calidad manipulados de manera artesanal para conseguir el mejor resultado.

Con ello, el chef Ciro Cristiano y su equipo consiguen demostrar que es posible disfrutar de pasta fresca de primera calidad, elaborada en el momento y cocinada con ingredientes importados desde Italia a un precio sostenible para todos los bolsillos.

Tal y como explican desde este local, las nonnas italianas inspiran este local desde que el cliente entra por la puerta, hasta que disfrutan en la mesa. "Son las genuinas creadoras de la pasta fresca y, por ello, razón de ser de la marca. Ellas están presentes en el obrador, corazón del restaurante y escaparate hacia la calle desde donde se puede ver cómo se hace la pasta -un guiño a esas abuelas de Bari que elaboran pasta en la puerta de sus casas a diario-; en la cocina, ya que los platos de Beata tienen como base esas elaboraciones de siempre que con tanto mimo, y muchas horas de dedicación, llevan haciendo desde años, y como novedad, en el recibidor de este pasta bar, son las que reciben a la clientela".

¿Qué se come en Beata Pasta?

Se podría decir que Beata Pasta es un sitio de esos donde sabes que siempre vas a acertar, porque ¿a quién le gusta una carbonara, una boloñesa o una pasta rellana?

Desde este pasta bar dicen que son un restaurante mono producto, aunque en Beata Pasta podemos encontrar pastas largas, cortas, rellenas con diferentes productos, cocinadas con distintos ingredientes... pero empecemos por el principio.

Para arrancar podemos empezar con su limonada casera y algunos entrantes donde no puedes dejar de probar la burrata puttanesca, las croquetas cacio e tartufo, la parmiggiana napoletana o su pizzeta 50 Top, entre otras opciones.

Si prefieres algo más verde y ligero también puedes optar por alguna de sus ensaladas, como la caprese o la César. Una vez hemos arrancado vamos a lo importante: la pasta.

En este nuevo local de Beata Pasta sirven un total de 12 tipos de pasta diferentes, y algunos de los platos más populares son sus Ravioloni rellenos de ricotte y espinacas, con ragù a la boloñesa de tres carnes y crema de Parmesano, los gnocchi a la Sorrentina gratinados, salsa de tomate San Marzano, scamorza ahumada, parmesano y albahaca o sus espectaculares y super fotografiados tonnarelli a la gricia en su famosa rueda de pecorino Romano que se sirven con pimienta negra y guanciale crujiente.

Como no podía ser de otra manera, para terminar por todo lo alto en Beata Pasta nos ofrecen unos postres de esos que te da miedo pedir pero que no puedes resistirte al placer, como el helado de pistacho, su tiramisú clásico, el platanomisú, el Choco Pistacho Bomb o la tarta de queso.

Además de un lugar agradable con una pasta fresca deliciosa, Beata Pasta también te conquista por el bolsillo. Los entrantes tiene un precio entre los 5,9 euros y los 10 euros, los principales entre 8,9 euros y 14,9 euros, y los postres entre los 4,5 y los 6,9 euros.

Apúntate a nuestra newsletter y recibe en tu correo las mejores novedades para disfrutar al máximo del placer de comer.