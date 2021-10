¿Con cebolla o sin cebolla? El apasionante universo de la tortilla de patata se encuentra dividido entre los concebollistas y los sincebollistas, y es que, hay quien no perdona que falte una buena cebolla pochada en la tortilla mientras que otros lo consideran poco menos que una aberración.

Si bien es cierto que sobre gustos no hay nada escrito, el debate se encuentra más zanjado que nunca desde que el pasado martes en El Hormiguero Dabiz Muñoz, el mejor cocinero del mundo, nos sacase de dudas.

"Me ofende que me preguntes eso", aseguraba el chef que el pasado mes de septiembre fue reconocido como el mejor cocinero del mundo en The Best Chef Award. Muñoz aseguró que la tortilla de patata tiene que ser sin cebolla, evidentemente, ya que "con la cebolla se queda un nivel por debajo".

Si el mejor chef del mundo lo afirma con tanta seguridad, poco más tenemos que replicar, pero, ¿qué opinan los otros grandes chefs del país?

Los que no están de acuerdo

Vale que Dabiz Muñoz sea el mejor chef del mundo y prefiera la tortilla de patata sin cebolla, lo cual no quiere decir que no podamos encontrarnos tortillas de patata con cebolla para caernos de espaldas.

Es el caso, por ejemplo de la tortilla de patata de Martin Berasategui. 12 estrellas Michelin son dato más que de sobra para imaginarnos que la tortilla de este chef no cualquier tortilla.

En alguno ocasión Berasategui ha confesado que su receta de tortilla de patata tiene que llevar aceite de oliva virgen extra, patata Monalisa, huevos, sal, cebolleta y un diente de ajo, por lo que podemos confirmar que Berasategui es de los que busca el toque dulce de la cebolla en su receta.

Alberto Chicote, además de uno de los chefs más mediáticos del panorama es otro de los cocineros defensores de la cebolla en la tortilla de patata. A través de sus redes sociales, Chicote, que nos tiene acostumbrados a sus recetas y trucos, ha compartido su receta de tortilla de patata.

En su tortilla, el chef utiliza cebolla dulce bien picada que deja cocina a fuego lento hasta que se queda caramelizarla.

Mientras que Dabiz Muñoz asegura que la tortilla de patata tiene que ser sin cebolla y Berasategui y Chicote son abiertamente defensores de la cebolla, otros como Diego Guerrero son menos radicales y no se posicionan demasiado. El chef de Dstage en alguna ocasión ha asegurado que no es mejor una tortilla que otra, pero que normalmente la que él prepara en casa suele ser sin cebolla.

Otro de los grandes chefs del país es Andoni Luis Aduriz, de Mugartiz. Ante la pregunta de con o sin cebolla, en alguna ocasión Aduriz ha asegurado que la tortilla debe llevar cebolla siempre, ya que cuando está bien pochada es como "un tocino vegetal".

A pesar de que el recientemente coronado como mejor chef del mundo asegura que la manera correcta de preparar tortilla es sin cebolla, son todavía muchos los grandes cocineros que no están del todo de acuerdo con el chef de DiverXo. Lamentamos asegurar que este debate nacional, continúa.