Salsa carbonara para pizza: no es tan difícil como imaginas

Receta: Salsa carbonara para pizza Categoría: Primer plato Tiempo elaboración: 00:05 Tiempo cocción: 00:10 Tiempo total: 00:15 Ficha Técnica Dificultad Fácil Tiempo 15 minutos Raciones 4 Calorías 580 kcal.

No, la carbonara no lleva nata. Parece que (a los españoles) ya nos ha quedado claro. Como buena recetas italianas, la salsa carbonara original no lleva lácteos, solo panceta, sal, pimienta y huevo (que es con lo que realmente se consigue la salsa).

Pero, dado su éxito, habrá que inventar un nombre para esa falsa salsa carbonara, la de la nata, porque gustar gusta a muchos. De ella nos acrdamos esta vez, pero no para hacer u plato de pasta sino una pizza.

La salsa carbonara para pizza es una mezcla de la receta original y de la otra (aberración para un italiano). O sea, lleva huevo, pero también nata. Y no, hacerla no es tan difícil como imaginas.

Ingredientes Panceta (200 gr.) Mantequilla Cebolla (1) Queso parmesano rallado (unos 80 gr.) Nata líquida (unos 100 ml.) Huevos (4) Orégano Pimienta Sal