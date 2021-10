Harina, huevo, agua y sal. Es increíble el juego de posibilidades que podemos conseguir con tan solo cuatro ingredientes. A pesar de tener sus orígenes en Italia, este ingrediente ha viajado por el mundo para conquistar todas las culturas por su versatilidad.

Desde los típicos macarrones con tomate de batalla en cantidades industriales para alimentar a un regimiento hasta los más exclusivos platos de los mejores restaurantes del mundo, no hay cocina que no haya conquistado la pasta.

Entre Italia y Asia

Aunque los fideos más antiguos que se conocen tienen casi cuatro milenios y están hechos de un mijo originario de China que se descubrieron enterrados a 3 metros al noroeste de China, cuando hablamos de pasta nos referimos a la pasta italiana.

El origen de la pasta italiana se sitúa en la civilización etrusca allá por el siglo IX a.C. La pasta italiana más primitiva se elaboraba triturando o machacando diferentes cereales que, mezclados con agua saban lugar a un delicioso alimento que se comía cocido.

Ya en la fundación de Nápoles se consumía un alimento conocido como makaria, que se elaboraba con harina de cebada y agua, y se dejaba secar al sol antes de ser cocinada.

Ya en su tiempo Ciceron, el gran orador griego, escribió sobre su pasión por el laganum, unas láminas achas de harina de trigo que hoy conocemos como lasaña.

Con el recorrido que tiene la pasta desde hace siglos bien merecido tiene un día en el calendario, por lo que cada 25 de octubre se celebra el Día Mundial de la Pasta. Aunque no seamos capaces de enumerar todos, existen más de 350 tipos de pasta, lo que se traduce en infinitas combinaciones de ingredientes para crear deliciosas recetas, pero como nos es imposible escoger, hemos seleccionado tres recetas de pasta de agunos de los mejores chefs de nuestro país. ¡Toma nota!

Martín Berasategui: pasta con calamares

Con nada menos que 12 estrellas Michelin, no es que el cocinero vasco domine la pasta, es que, a decir verdad, no hay nada que se le resista. Entre las muchas recetas de pasta que nos inspiran de Berasategui te proponemos esta tan sencilla com deliciosa.

Receta: Pasta con calamares Categoría: Principal Tiempo elaboración: 00:30 Tiempo cocción: 00:10 Tiempo total: 00:40 Ficha Técnica Dificultad Baja Tiempo 00:40 Raciones 4 Calorías 185

Pasta con calamares Ingredientes 400 g de calamares frescos 350 g de pasta 200 g de salsa de tomate 2 dientes de ajo 2 cebolletas 1 pizca de guindilla cayena AOVE Sal

Elaboración 1- Cocemos la pasta alrededor de 10 minutos (dependiendo si la pasta es fresca, integral...) con una pizca de sal. 2- En una sartén ponemos a sofreír con un chorro de aceite la cayena, el ajo y la cebolletas, todo picado. 3- Cuando el ajo y la cebolla hayan dorado, añadimos las tiras de calamares y salteamos unos dos minutos hasta que los calamares se queden tiernos. 4- Sazonamos y añadimos la salsa de tomate, dejándola cocinar unos dos miutos hasta que reduzca. 5- Cuando la pasta esté lista, la servimos con el sofrito que hemos preparado con calamares.

Dabiz Muñoz: espaguetis caldosos de almejas, coco y café

Todo lo que toca Dabiz Muñoz lo convierte en oro. El chef de DiverXo nos tiene acostumbrados a compartir sus receta en redes sociales y, aunque no nos queden ni de lejos como a él, nos sentimos un poco más cerquita de ser grandes chefs. Una de esas recetas que hemos cazado en su cuenta de Instagram es esta de espaguetis con almejas.

Receta: Espaguetis caldosos de almejas, coco y café Categoría: Pasta Tiempo elaboración: 00:40 Tiempo cocción: 00:10 Tiempo total: 00:50 Ficha Técnica Dificultad Media Tiempo 00:50 Raciones 2 Calorías 178

Espaguetis caldosos de almejas, coco y café Ingredientes Espaguetis Sal Almejas Cebollas Tomate Ajos Leche de coco Vino blanco Manzanilla Pimentón Café Piparras Chalotas Ramas de estragón

Elaboración 1- Ponemos la pasta a hervir con agua y con sal. 2- Corta 6 cebollas finas y póchalas hasta que cojan un color dorado. 3- Pica los ajos y dóralos, y cuando estén listos, echa la cebolla que ya está cocinada. 4- Añade a la sartén el sofrito de tomate, medio vaso de vino blanco y medio vaso de manzanilla y cuando comienza a evaporar añadimo medio litro de leche de coco y y 250 ml de caldo de pescado. 5- Pica las piparras y añádelas al sofrito y a continuación las almejas y los espaguetis cuando estén listos. Cuando pasen cinco minutos, añade las limas. 6- Mezcla el pimentón con el aceite y añádelo a los espaguetis y las almejas. 7- El último paso es añadir el café y las ramitas de estragón.

Karlos Arguiñano: con pimientos y queso de cabra

Con su programa en Antena 3, el cocinero vasco nos tiene acostumbrados a un sinfín de recetas que no nos queremos perder. Si hablamos de pasta, entre las infinitas recetas del chef que podemos encontrar, destacamos estos deliciososo espaguetis con pimiento y queso de cabra muy sencillos de hacer.

Receta: Espaguetis con pimientos y queso de cabra Categoría: Principal Tiempo elaboración: 00:20 Tiempo cocción: 00:35 Tiempo total: 00:50 Ficha Técnica Dificultad Dificultad Tiempo 00:50 Raciones 4 Calorías 197

Espaguetis con pimientos y queso de cabra Ingredientes 300 gr de espaguetis 200 gr de rulo de queso de cabra 4 dientes de ajo 2 pimientos morrones rojos 2 pimientos morrones verdes 2 pimientos morrones amarillos AOVE Azúcar Guindilla Perejil Sal