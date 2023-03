Receta: Cheesecake de Kinder Categoría: Postre Tiempo elaboración: 00.05 Tiempo cocción: 00:40 Tiempo total: 00:45 Ficha Técnica Dificultad baja Tiempo 00:45 Raciones 8 Calorías 387

La tarta de queso es uno de esos postres que no pueden faltar en una buena carta que se precie, aunque si tienes alma repostera es probable que tengas tu propia receta de lo más depurada y tu cheesecake se haya convertido en un auténtico reclamo entre familiares y amigos.

Si ya eres versión pro de este tipo de tartas, igual has probado a hacerla de sabores, aunque ojo, esta receta que nos propone la influencer gastro Delicious Martha con crema de Kinder. Una receta sencilla que está para chuparte los dedos.

"Taaaaantas tartas de queso versionadas y todavía me quedan recetas por hacer. Esta en particular está inspirada en la famosa crema Kinder, la del relleno del Kinder Bueno de toda la vida, y os prometo que hace mucho, muchísimo tiempo que no pruebo una cheesecake como esta", asegura la influencer a través de su cuenta de Instagram, donde comparte la receta.

Cheesecake de Kinder Ingredientes 60 g. queso crema (yo uso light, pero es indistinto) 50 g. leche en polvo (puede ser de coco) 50 g. Eritritol o el endulzante que uses (dátil, azúcar, miel, …) 80 g. chocolate blanco fundido (sin azúcar en mi caso) 80 g. mantequilla de avellanas (avellanas trituradas al fallo) 80 g. nata líquida con un mínimo de 35% M.G. 3 huevos