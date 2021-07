Receta: Horchata de chufa

​ Categoría: Bebida Tiempo elaboración: 20m Tiempo cocción: - Tiempo total: 24 horas Ficha Técnica Dificultad Fácil Tiempo 20 minutos Raciones 1 litro Calorías 100kcal

Dicen por ahí que la horchata es más valenciana que la Malvarrosa, jugándose la pole con la paella. Esta leche de chufa ha burlado las fronteras valencianas para conquistar los paladares de los golosos de todo el país.

En esta época del año, no hay heladería que se precie sin, además de la especialidad de la casa, unas cuantas opciones de granizado y, por supuesto, horchata.

No se nos ocurre poner en tela de juicio que el origen de esta bebida está en Valencia, pero ¿quién es el autor responsable de la creación de esta bebida que se ha convertido en un auténtica religión en su tierra de origen?

'Açò no és llet, açò és or, xata' - 'Esto no es leche, esto es oro, chata'

Cuenta la leyenda que, aunque no nació en sus manos, sí fue Jaume I quien, sin quererlo, bautizó esta leche de chufa. En la época de Jaime I El Conquistador, una aldeana fue a presentarle sus respetos ofreciéndole esta bebida de chufa. El rey, asombrado por la sabrosura de aquel brebaje dulce, le preguntó a la campesina de qué se trataba. Esta le contestó que se trataba de leche de chufa, a lo que Jaime I contestó: "Açò no és llet, açò és or, xata" - "Esto no es leche, esto es oro, chata"-.

Pero aunque la historia de la campesina y el rey nos parece muy graciosa y no dudamos que fuese el mismísimo Jaime I El Conquistador quien bautizado esta bebida como orxata, lo cierto es que existen referencias de la utilización de la chufa algunos siglos antes.

Ya en el Antiguo Egipto se han encontrado vasos con chufas como parte del ajuar de los faraones, y antiguos autores persas y árabes ya en su época escribían de los beneficios de la chufa, que la tomaban como una bebida medicinal.

Pero no nos llevemos las manos a la cabeza, que en otras antiguas civilizaciones hayan utilizado la chufa para hacer bebidas no quiere decir que éstas sean comparables a la auténtica y genuina horchata de chufa de Valencia.

Bueno, bonito y barato

Además de ser deliciosa, refrescante y ligera, la horchata es rica en minerales y vitaminas, suponiendo un aporte de fósforo, potasio y vitaminas C y E. La chufa, el ingrediente principal de la horchata, es rica en hierro y dispone de enzimas que facilitan la digestión.

El bajo contenido de sodio de la horchata la convierte en una buena bebida energética. Además, no contiene lactosa, caseína ni gluten y es recomendable cuando, por ejemplo, se sufre diarrea o hipertensión.

Cómo preparar una auténtica horchata valenciana en casa

Solo tres ingredientes para transportarnos al paraíso de los golosos. Con qué poco se nos hace feliz. Fácil, rápida y fresquita, preparamos una horchata valenciana con la que conquistar a todos los públicos.

Horchata de chufa Ingredientes -250 gr de chufas valencianas -Un litro de agua -100 gr de azúcar glas.