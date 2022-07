Receta de dorada en el microondas, en menos de 15 minutos.

Receta: Receta de dorada en el microondas Categoría: Principal Tiempo elaboración: 00:05 Tiempo cocción: 00:07 Tiempo total: 00:12 Ficha Técnica Dificultad baja Tiempo 00:12 Raciones 1 Calorías 196

Ya sabemos de la importancia de incluir el pescado en nuestros menús semanales para llevar una dieta equilibrada, y no, si la excusa que vas a poner para no poner pescado es que no tienes ni tiempo ni ganas de manchar la cocina, ya te adelantamos que se te ha acabado el cuento.

Ya sabemos que para cuando tenemos poco tiempo, el microondas es nuestro mejor aliado, y es que, como por ejemplo en el caso del pescado, basta con meterlo unos minutos a máxima potencia para, mientras nosotros nos ocupamos de otros quehaceres, nuestra comida esté lista.

Un buen ejemplo es esta receta de dorada a microondas que nos proponen Marta Garaulet y Rafael Anson en su libro Simplicity. ¿Tienes 10 minutos? Tienes una receta increíble.

Receta de dorada en el microondas Ingredientes 1 dorada abierta por la mitad Perejil 3 cucharadas de tomate natural de bote ½ cebolla morada picada 1 diente de ajo picado Sal