La receta de crujiente de salmón más deliciosa y fácil de hacer por muy poco precio

Si ya has probado hacer sushi casero y al final te has dado cuenta de que era más difícil de lo que parecía, te proponemos una idea que se puede acercar a un resultado parecido, con la que no vas a tener opción a fallar y por un precio muy económico.

El salmón siempre es un éxito, pero en el día a día no solemos recurrir a formas muy elaboradas de cocinarlo, por falta de tiempo o de ideas. Puedes probar esta receta como una opción fácil a la que recurrir si quieres invitar a gente a cenar o si quieres probar con tus habilidades para la cocina.

Esta receta no es complicada de hacer y necesitas muy pocos pasos, pero tienes que tener cuidado con los detalles de la elaboración para que el arroz quede bien compacto y no se desmonte. Con estos pasos te proponemos freírlo con aceite, porque en este caso es más sencillo de esta manera, pero una vez que domines la técnica puedes probar a hacerlo con tu 'airfryer', para tener un resultado más saludable.

Ingredientes

La base de esta elaboración tiene ingredientes muy básicos, pero quizá lo complicado para conseguir el resultado que buscamos es el paso de freír el arroz en el punto perfecto. Si lo prefieres o ves que no estás consiguiendo los cuadrados completos de arroz, puedes quedarte en el paso de antes de freírlo e incorporar directamente la mezcla en el arroz cocido, para que quede al final un resultado más parecido al sushi.

1 filete de salmón. Precio aproximado 5,70 € kg Mayonesa. Precio aproximado 1,17 € Soja. Precio aproximado 2,45 € Vinagre de arroz. Precio aproximado 2,79 € Arroz. Precio aproximado 1,30€ kg

Elaboración

Trocear un filete de salmón. Añadir mayonesa y soja al filete troceado. Cocer el arroz después de lavarlo bien. Mezclar el arroz con vinagre de arroz, colocarlo en una bandeja y presionarlo bien hasta que quede plano y compacto y meter en la nevera. Cortarlo en cuadrados y freírlo para que queden cuadrados de arroz crujiente. Añadir la mezcla del salmón por encima y decorar al gusto con semillas de sésamo.

Propiedades del salmón

El salmón es uno de los pescados que más triunfan, porque es sabroso, fácil de hacer y saludable. Es de los pescados más sanos para llevar una dieta equilibrada y tiene una gran cantidad de nutrientes. Contiene vitamina D, que ayuda a la formación de la estructura ósea y es además una fuente de proteínas y minerales como yodo, magnesio, fósforo, selenio, hierro y calcio.

Entre sus propiedades, el salmón nos aporta proteínas y grasas magras que ayuda a que se desarrolle la formación de tejido muscular y a la quema de calorías, tiene propiedades que combaten con la aceleración del proceso de envejecimiento de la piel, aumenta la circulación de la sangre y supone un alimento excelente para la salud del cerebro y la memoria.

Calorías: 184

Proteínas: 18,4 g

Hierro: 0,7 mg

Calcio: 27 mg

Vitamina D: 8

Colesterol: 48,1 mg

Hidratos de carbono: 0

