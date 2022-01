Receta: Patatas rellenas de verduras con queso Categoría: Principal Tiempo elaboración: 00:20 Tiempo cocción: 00:40 Tiempo total: 01:00 Ficha Técnica Dificultad Baja Tiempo 01:00 Raciones 4 Calorías 201

Pocos alimentos vamos a encontrar en la despensa más baratos y socorridos que las patatas. Cocidas, fritas, en ensaladilla, rellenas... Tener patatas a mano es tener siempre delante la posibilidad de crear infinidad de recetas.

Seguro que en más de una ocasión en algún mercado o feria te has comido la típica patata asada que sabe a gloria, o te has puesto el delantal y has preparado en casa unas buenas patatas rellenas.

Puedes preparar rellenos con todo aquello que se te ocurra, pero para empezar puedes tomar nota de esta receta de patatas rellenas de verdura con queso. Un auténtico manjar.

Patatas rellenas de verduras con queso Ingredientes 200 g de queso tetilla 12 aceitunas negras sin hueso 8 setas shitake 8 ajos frescos 4 patatas 4 tomates deshidratados en aceite 1 zanahoria 1 puerro AOVE Perejil Sal