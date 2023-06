La manera más sencilla y barata de hacer rollitos de calabacín rellenos

Esta receta puede convertirse en una manera de comer sano pero con un resultado delicioso. Los rollitos de calabacín, que te proponemos hoy, tienen un poco de trampas, porque tienen base de verduras, pero con el relleno de lo que podría ser una pizza. Además, si te ha parecido mucho lío al leer el título, tienes que probar a hacerlo porque verás que no vas a tardar más de 10 minutos y es imposible que no queden buenos.

Todos los ingredientes que vas a necesitar es muy probable que los tengas en casa o puedas conseguirlos muy fácilmente. Precisamente por esto, la receta puedes terminar haciéndola por menos de tres euros y puede convertirse en una opción práctica para convertir un antojo en algo sano, para hacerte una cena cualquier día.

Para esta idea te hemos propuesto un relleno saludable y seguro para gusto de todo el mundo, pero también puedes probar otras opciones. Por ejemplo, puedes rellenarlo de jamón y queso y hacer un aperitivo fácil y perfecto para traer invitados a casa. También puedes arriesgar y hacerlo algo más elaborado, con un relleno de carne o solo de verduras para hacer una opción vegetariana.

Ingredientes

El queso cottage es opcional, pero te proponemos que lo pruebes con alguno de este estilo, para que quede cremoso y sea más protagonista del plato. Si tienes otras opciones en casa también puedes probar mozzarella, feta e incluso queso azul o de cabra.

Cebolla. Precio aproximado 1,05 € ​Queso cottage. Precio aproximado 2,35 € ​Calabacín. Precio aproximado 1,6 € ​Atún. Precio aproximado 0,89 € Tomate frito. Precio aproximado 1,29 € ​Orégano

Elaboración

Durante la elaboración tienes que tener un poco de cuidado en el paso de cerrar los rollitos. Para ello, tienes que tener en cuenta que las tiras de calabacín tienen que ser bastante finas y tienes que rellenarla de la proporción justa para que te permita cerrarlo y que quede bien compacto y no se desmonte al ponerlo en la sartén. Si no te sale a la primera, no te preocupes, porque una vez que lo tengas te va a parecer muy sencillo.

Cortar un calabacín a la mitad y luego hacer tiras finas ​Añadir en un bol, atún, queso cottage, cebolla, orégano y salsa de tomate y mezclar Coger dos tiras de calabacín​, colocarlas en cruz y colocar el relleno ​Cerrar las tiras de calabacín y ponerlo en la sartén con un poco de aceite Este paso es opcional, pero te recomendamos hacer una salsa de tomate para acompañar los saquitos. Para hacerlo puedes poner en la sartén tomate frito, cebolla y un poco de orégano

Propiedades del calabacín

El calabacín destaca por su gran contenido en agua, hidratos de carbono y fibra. También es rica en vitaminas C y B y antioxidantes. Entre los minerales que también lo componen destacan el potasio y fósforo. También tiene pequeñas cantidades de magnesio y fósforo.

Entre sus beneficios, puede reducir y mantener el peso gracias a su bajo contenido calórico. También ayuda a la prevención de enfermedades, sobre todo si se toma crudo, favorece el tránsito intestinal, la eliminación de líquidos y mejora las digestiones, por lo que es muy recomendada para personas con problemas de gastritis.

Vitamina C: 20 mg

​Proteínas: 1,8 g

​Hidratos de carbono: 2 g

​Fibra 1 g

​Potasio: 230 mg

​Agua: 94,6 g

