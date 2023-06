El bollo suizo no tiene su origen en Suiza: esta es la curiosa procedencia de este dulce.

Napolitanas, palmeritas, cruasanes y bollos suizos. Nada como los desayunos de la infancia en fin de semana para disfrutar de los sabores de la bollería clásica.

Aunque los bollos suizos se han convertido en uno de los más populares de las pastelerías, al contario de lo que pensamos no tienen su origen en Suiza ni nada que se le parezca. Se trata de unos deliciosos brioches azucarados que se pusieron de moda en el Madrid del siglo XIX y que realmente tienen su origen en la capital.

¿Pero por qué estos dulces se conocen como bollos suizos? No es el país centroeuropeo el que dio nombre a este típico bocado, sino el Café Suizo de Madrid, una de las cafeterías más populares de la villa en el siglo XIX.

El dulce más popular del lugar

Situado entre la calle Alcalá y la calle Ancha de Peligro - lo que hoy es la calle Sevilla-, se encontraba el Café Suizo, un lugar de reunión de la época donde se comenzaron a elaborar estos bollos que fueron bautizados como 'bollos suizos'.

Aunque el nombre del postre no tiene ninguna relación con Suiza, el nombre del local inaugurado en 1845 sí, ya que Pedro Fanconi y Francisco Matossi, los propietarios del café, eran de origen suizo, por lo que decidieron hacer un homenaje a su patria natal con el nombre de este local.

En aquella época estos bollos elaborados con pan de leche azucarado se acompañaban con una buena taza de chocolate, y aunque esta receta se convirtió en toda una sensación en la capital y se podían encontrar casi en cualquier pastelería, los suizos se quedaron bautizados con el nombre de su café de origen.

Cómo preparar bollos suizos en casa

Aunque actualmente es uno de los dulces más populares del país y podemos encontrarlos prácticamente en cualquier pastelería, si eres un amante de la repostería seguro que tú también has probado a preparar bollos suizos en casa, y si todavía no te has atrevido apunta esta receta.

250 g de harina de fuerza

8 g de levadura fresca

45 g de huevo

150 ml de leche

50 g de azúcar

5 g de sal

50 g de mantequilla

Agua de azahar

Elaboración

En una cazuela calentamos la leche y diluimos la levadura. Hacemos un volcán con la harina y en el centro ponemos la sal, el azúcar y el huevo y amasamos bien hasta mezclar todos los ingredientes. Añadimos la mantequilla templada a la masa y seguimos dándole forma hasta que quede bien integrada. En un bol ponemos un poco de aceite para que no se pegue, ponemos la masa y tapamos con un film. Dejamos que repose en el frigorífico una noche entera para que la levadura haga su trabajo. Apretamos la masa con las palmas de las manos para que elimine el aire y las burbujas y la dividimos en porciones de 50 gramos. Le damos forma redondeada. En una bandeja de horno ponemos un papel apto para hornear y colocamos las bolas de masa dejando espacio suficiente entre ellas. Tapamos las bolas de masa con un paño y dejamos reposar otros 50 minutos. Precalentamos el horno a 180ºC con calor arriba y abajo. Mientras, en un bol pequeño ponemos unas gotas de agua de azahar y 3 cucharadas de azúcar. Mezclamos bien. Cuando haya pasado el tiempo suficiente para que las masas hayan doblado su tamaño las pincelamos con huevo batido. Con un cuchillo hacemos una raja poco profunda en el bollo y echamos el azúcar aromatizado con agua de azahar. Horneamos unos 20 minutos hasta que hayan cogido un color dorado.

