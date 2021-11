La nuera y la suegra que triunfan con sus recetas sanas: estos son los secretos de sus menús para niños y mayores

Esta es la historia de una suegra y una nuera que han hecho de la cocina además de su pasión, su estilo de vida. Mientras que Inés Ortega es catedrática de Francés su nuera, Marina Rivas, comenzó en el mundo laboral dedicada a las finanzas hasta que decidió abandonarlo todo y comenzar a hacer de uno de sus mayores hobbies su profesión.

Se podría decir que a Inés y a Marina les unió el amor. Primero cuando Marina conoció a su marido, hijo de Inés, para más tarde reforzarlo con la pasión que ambas sentían por la comida. Y ya van cinco libros juntas en lo profesional y dos pequeños haciendo las delicias en casa en lo personal.

"Yo trabajaba en el sector financiero, especializada en bolsa y mercados financieros y como realmente a mí lo que siempre me ha gustado la cocina cuando ya acabé hasta el gorro y conocí a Inés como mi suegra decidí dejarlo todo, porque realmente fue ella quien me animó a dar el salto de profesión", comenta Marina sobre su pasado profesional y cómo terminó dedicándose a la cocina.

A Marina le apasionaba -y le apasiona- el mundo de la gastronomía, aunque no se conformó solo con la sabiduría popular, sino que cuando decidió abandonar las finanzas, la joven se preparó -y muy bien- para su siguiente negocio: "Hice el Cordon Bleu de cocina francesa y de pastelería francesa, luego estuve trabajando en una pastelería francesa una semana y cuando acabé me puse con los libros con Inés, pero es verdad que la cocina me gustaba de toda la vida".

'Nuestros Menús', el nuevo libro de Marina e Inés más que un recetario es una guía práctica donde encontrar todo tipo de información útil a la hora de cocina y de sentarnos a la mesa.

El momento de sentarte a comer es sagrado y en muchas ocasiones, toda una experiencia, y eso es algo que saben y muy bien esta nuera y esta suegra. Más allá de los ingredientes o la elaboración de los platos, 'Nuestros Menús' (Alianza Editorial) es ese libro donde acudir a consultar ante cualquier duda.

¿Qué alimentos están de temporada esta estación? ¿Con qué cubiertos debo comer estos alimentos? ¿Cómo colocar a los invitados en la mesa? ¿Cómo y quién debe presidir la mesa? ¿Cómo organizar un menú? Inés y Marina son un auténtico maná de sabiduría culinaria que comparten con todos sus lectores a través de sus libros.

Un menú para cada ocasión

Por muy cocinillas que seas y te encante pasar otras entre fogones y preparar platos de lo más elaborados, no todos los días son fiesta. No es lo mismo cocinar para cualquier día en casa que hacerlo para recibir invitados, ni preparar un menú para niños que uno para personas mayores. Y para ser el perfecto anfitrión el mínimo detalle cuenta.

En 'Nuestros Menús', como su propio nombre indica, encontramos, no solo recetas deliciosas sino opciones de menús completos para todas las ocasiones. "Nosotras damos las ideas de nuestros menús, pero cada uno puede combinar las recetas como quiera, o coger el postre de otro menú...", comenta Inés sobre las diferentes opciones que ofrece el libro.

En el libro de Ortega y Rivas encontramos la respuesta a todos los quebraderos de cabeza que nos pueda surgir si de cocinar se trata. Las autoras proponen desde menús diarios, menús para recibir a invitados e incluso menús de Navidad hasta incluso menús infantiles, para adolescentes o para personas mayores.

La organización de un menú saludable

Verduras, hortalizas, frutas, granos, grasas, lácteos... en 'Nuestros Menús' no solo es importante elaborar recetas deliciosas sino hacerlo también de una manera saludable. ¿Que sales y toca comer un trozo de tarta? Pues se come, pero especialmente entre semana las autoras defienden la importancia de estar bien alimentado como la base de la salud.

Cómo deben comer los pequeños de la casa

Junto con el hijo de Inés, Marina tiene dos pequeños en casa a los que está inculcando su amor por la cocina y el estilo de vida saludable, por lo que esta chef tiene muy claro de qué manera hay que enseñar a los niños a comer.

"Es importante enseñar a comer a los niños de manera saludable como lo está haciendo Marina", tira Inés una lanza a favor de su nuera. "Hay quienes te dicen que a sus hijos no les gusta la verdura, pero lo cierto es que tampoco les han enseñado a comer verdura, porque si desde pequeño le das verdura el niño come verdura. Priorizamos mucho la salud".

Marina asegura que José y Cayetana -sus hijos- han llegado a una edad en la que comen lo mismo que los mayores: "Los niños comen en el comedor, pero por la noche cenan lo que nosotros comemos. Si hay algo que no le gusta y no hay manera de que se lo coma lo sustituyo por otro ingrediente, pero intento siempre que coman lo mismo que nosotros, y eso se consigue con muchísima paciencia".

"Tienen que comer proteínas, grasas saludables, verduras, hortalizas, granos y lácteos", comenta Rivas sobre la alimentación de los más pequeños de la casa. Aunque ambas autoras aseguran que no existe más misterios que hacer caso a los especialistas y guiarte por el sentido común: "Los niños son los que más leche tienen que tomar hasta que acabe la fase de crecimiento, o a lo mejor te dice el pediatra que tiene que comer más proporción de carne que tú porque se le están formando los músculos, o necesitan otros nutrientes en función del peso, de cómo se vayan desarrollando...", comenta Inés Ortega.

Según Marina "los niños a partir de los dos o tres años tienen que comer de todo. Hasta los 18 meses es verdad que tienen la alimentación mucho más restringida aunque a partir de esa edad el pediatra comienza a incluir de todo: pescado, legumbres... por lo que empiezan a comer platos muy similares a los nuestros".

Las autoras del libro proponen menús infantiles o para personas mayores, pero siempre de la manera más responsable posible y contrastando la información con profesionales de la nutrición: "Hemos hecho una introducción con los pediatras, que se lo han leído y nos han dado el visto bueno. Nosotras no nos queremos meter en lo que no es nuestro", asegura Inés. "Con los menús de mayores igual; consultamos al presidente los geriatras para que nos avalaran que la información está bien".

El tiempo no es una excusa

Ni el mundo financiero de Marina ni la docencia -entre muchas otras actividades profesionales que Inés ha llevado a cabo- son mundos relajados, aunque las autoras del libro tiene muy claro que a la hora de cocinar y de comer de manera saludable, el tiempo no es una excusa.

"Planificando los menús antes de ir a hacer la compra y cocinando eso -que también es bueno para gastar menos energía y dinero en la compra- puedes ir cocinando, haciendo raciones y tener siempre comida lista", asegura Inés.

Según Marina una buena planificación y organización un par de días a la semana en los que cocinas para el resto de la semana es mucho más que suficiente. "Hay recetas que se hacen en 10 minutos, lo demás es excusas y al final es una cuestión de prioridades".

No tenemos claro que si eres de los que corren por meterse en la cocina o de los que intenta escurrir el bulto, pero aunque ganas no te podemos regalar, Marina e Inés sí lo hacen con toda su sabiduría para que el no saber cómo hacerlo no sea una excusa. ¡A por ello!