La receta de pasta que Carlos Alcaraz come siempre antes de los partidos: "Me da energía"

Carlos Alcaraz es el nombre del momento, y es que tras vencer al alemán Alexander Zverev, el joven murciano conquistó el Open de la capital. Con tan solo 19 años, el joven tenista se ha convertido en uno de los profesionales del momento, y uno de los secretos de su éxito, por supuesto, es su alimentación, suponiendo una de las bases de su estilo de vida.

Alcaraz cuida su condición física con entrenamiento y una dieta adaptada a sus necesidades, aunque, como él mismo confiesa, es joven y alguna que otra borrachera se ha pegado.

Si no sales en El Hormiguero no existes, y como no podía ser de otra manera, el pasado 28 de abril el joven tenista fue a divertirse al programa de Pablo Motos. De entre los muchos secreto que Alcaraz confesó en la entrevista con Motos, algunos de los más curiosos fueron sobre su alimentación.

Pasta, ambrosía y dátiles

Cuando se trata de salir, el joven murciano confesó que es de ginebra con limón, aunque cuando se trata de prepararse para los partidos, Alcaraz se pone serio.

Mientras que por la noche suele comer pescado y arroz, según cuenta él mismo antes las cámaras de El Hormiguero, antes de cada partido tiene su receta estrella: Pasta con ambrosía. "Una hora y media antes de un partido, como una pasta con crema de cacao 100%, dátiles y aceite de oliva para que me dé energía", confiesa el joven.

Esta receta de pasta que el tenista endulza con dátiles y cacao y que come antes de cada partido, es uno de los secretos de su energía en la pista. La ambrosía, el cacao estrella de esta receta, se elabora a partir de dátiles, avellanas, aceite de oliva virgen extra, cacao en polvo y lecitina.

Además de su dieta, por supuesto, Alcaraz lleva una rutina de entrenamientos perfectamente controlada y medida, asegurando que entrena cuatro horas al día. "Siempre estoy a las 9:30 horas en el gimnasio y hasta las 13 horas estoy entrenando sin parar", confiesa el joven tenista murciano a Pablo Motos.