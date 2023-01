José Andrés, a sus hijas: "Aunque no comáis mis platos, me gusta que me llaméis cuando tenéis dudas en vez de buscar en Google"

Sin duda el chef José Andrés es uno de los grandes embajadores de la cocina española por el mundo, y es que además de desempeñar su oficio en sus diferentes restaurantes, con su ONG World Central Kitchen, el asturiano reparte comida por los lugares más necesitados del mundo.

Aunque José Andrés nunca deja de ser actualidad, junto con sus hijas protagoniza una de las últimas docuseries de HBO Max José Andrés y familia en España. A través de diferentes episodios, junto con sus hijas Lucía, Carlota e Inés, el chef recorre la geografía de nuestro país a través de la gastronomía de cada lugar, familiares y amigos.

Cataluña, Andalucía, Madrid, Valencia, Lanzarote, y por supuesto Asturias han sido los escenarios donde la familia Andrés ha protagonizado un documental donde la gastronomía y la familia han sido el hilo conductor.

A través de su pódcast, Longer Tables, el chef y sus hijas hacen un repaso del viaje a posteriori y recuerda los momentos favoritos de cada una.

Agradecido y emocionado

José Andrés asegura que aunque siempre le preguntan cómo se organiza para llegar a todos lados con World Central Kitchen, su trabajo más difícil es el que desempeña como padre: "Como cualquier padre sabe, es el trabajo más difícil (y el mejor) del mundo".

El asturiano asegura que este viaje ha sido un regalo y una auténtica experiencia familiar, aunque sus hijas a veces son demasiado cañeras con él: "Las chicas se burlan de mí sobre cómo repito algunas historias demasiadas veces y del dolor de ser un chef de renombre cuyos hijos a veces no comen la comida que él cocina", confiesa José Andrés.

"Esto no ha sido un show sobre España, esto ha sido un show sobre la familia, sobre juntarnos con la familia después de la pandemia”, asegura el chef sobre su docuserie por España. “Mucha gente habla sobre la gastronomía de España, pero quería que lo vivieseis de cerca en el propio país y que disfrutásemos el tiempo en ese lugar”, le confiesa el chef a sus hijas sobre los motivos más profundos de este proyecto.

Mientras que para Inés una de las experiencias más maravillosas del show ha sido elaborar vino volcánico en Lanzarote, por su parte Lucía, la hermana más especial en lo que a comer se refiere, prefiere destacar el paso adelante que ha dado probando productos que normalmente no come.

Aunque José Andrés se queja de que sus hijas no se comen sus elaboraciones, asegura que le encanta cuando le escriben a través de WhatsApp o le llaman para preguntarle cualquier duda sobre cocina: "Me gusta que me llaméis cuando tenéis dudas, porque soy vuestro padre, y aunque lo podríais buscar en Google, me llamáis".

"Recuerdo en 1996 me costaba 2 dólares por minuto hablar con vuestra madre en España y me pasaba 3 horas al teléfono intentando explicarle cómo hacer los garbanzos con espinacas perfectos. La vida ha cambiado muy rápido”, reflexiona el chef sobre la manera de comunicarse con sus seres queridos y de impartirles clases magistrales de cocina telemáticamente.

