Receta: Guiso de caballa, patata y fideos Categoría: Principal Tiempo elaboración: 00:30 Tiempo cocción: 00:15 Tiempo total: 00:45 Ficha Técnica Dificultad Media Tiempo 00:45 Raciones 4 Calorías 193

Cocinar para llevarse comida al trabajo tiene sus condiciones. Que sea algo que no se estropee o se ponga feo de un día para otro, que aguante los cambios de temperatura, que sea fácil de transportar y no se derrame y que no necesite demasiados tupper y utensilios.

Una buena opción es preparar un plato único, de esos que llevan suficiente sustancia para aguantar todo el día, como por ejemplo un guiso de pescado.

Toma nota de cómo preparar este guiso de caballa, patata y fideos sencillo y delicioso.

Guiso de caballa, patata y fideos Ingredientes 3 caballas limpias 2 patatas 50 g de fideos gruesos 2 tomates 5 dientes de ajo 1 l de caldo de pescado 1 cucharada de pimentón dulce 8-10 hebras de azafrán Aceite de oliva virgen extra Perejil Sal