El truco para dejar los langostinos a la brasa en su punto

No hace tanto tiempo que los langostinos eran una de las estrellas de muchas mesas españolas en las cenas y comidas de Navidad. Hoy ya han dejado de ser extraordinarios. Comemos langostinos todas las semanas, ya sea en casa o en la barra de un bar.

Según la OCU, el 95% de los langostinos que se venden en España son congelados, y un tercio de ellos se venden ya cocidos. Frescos o congelados, crudos o cocidos, son una opción de compra bastante asequible para todos los bolsillos.

En verano, tiempo de brasas y barbacoas, los langostinos tienen su momento. Hacerlos no tiene mucha dificultad, pero lo básico es el tiempo. Si nos pasamos, arruinamos el producto y su carne puede perder todo su jugo.

La otra cuestión es si queremos marinarlos o no. En realidad, es más bien si vamos con prisa o con tiempo. Y por cierto, los haremos sin pelar, precisamente para no correr riesgos y que la carne del langostino no quede como estopa tostada.

Para unas prisas

Ingredientes Langostinos Aceite de oliva Sal gorda

Elaboración 1- Preparamos las brasas (lo mejor siempre será la leña y el carbón para barbacoa si no hay otra cosa). 2- Limpiamos los langostinos y los secamos. 3- Ponemos aceite en un plato y los mojamos ligeramente, de manera que no goteen. 4- Cuando las brasas estén alegres pero no intensísimas, ponemos los langostinos. 5- Con minuto y medio por cada lado será suficiente. 6- Salamos y servimos.

Para cuando hay tiempo

Ingredientes Langostinos medianos (unos 24) Ajo (1 diente) Limón (1) Cayena (2) Brandy o un vino añejo (media copa) Hierbas al gusto Aceite de oliva Sal