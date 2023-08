Descubre la receta perfecta para hacer pollo al limón con alcaparras al estilo italiano

De pequeña me enseñaron que los gallos cantan al amanecer (típica niña de ciudad) pero a medida que empecé a ir al campo me di cuenta de que cantaban a muchas horas diferentes. Y sí, esta es una creencia popular, porque la realidad es que lo hacen entre 15 a 20 veces al día.

Principalmente, cantan para mostrar su poderío, aunque también hay otra razones, como aumentar la libido de las gallinas, proteger a los polluelos, etc. El gallo es el término que se refiere al pollo macho maduro, pollito o polluelo al pollo joven o bebé, y pollo o gallo joven que aún no ha madurado.

La sabiduría ancestral nos ha llevado a saber que en un grupo de gallinas, más o menos de 6 a 12 gallinas dependiendo de su raza, puede haber un gallo que es normalmente el líder del grupo, y si hubiera más gallos, se pelearían hasta que uno de ellos gane. Entonces, para evitarlo, se suele sacrificar al resto. Esto es un pequeño resumen de su complejo estatus social, pero nos sirve como explicación para entender la razón por la que desde la antigüedad consumimos pollos.

Los pollos no tienen solo muslos y pechugas, aunque en esta receta solo usamos una parte y todas ellas tienen, según su función, determinados nutrientes que son muy beneficiosos. Hay que procurar consumir todas sus partes, no solo para equilibrar nuestro ecosistema, sino, para aprovechar trozos como los menudillos, que básicamente son hígado, estómago y corazón (que es especialmente rico en CoQ10), un gran antioxidante y también nos ayuda a la producción de energía.

Esta deliciosa receta, con inspiración italiana de pollo con limón y alcaparras, es una de las mejores que jamás he probado. Tiene un gran sabor a limón, cremoso, súper sabroso que lo convierte en una receta muy especial.

Ingredientes

500 g de muslos de pollo deshuesados y sin piel

2 cucharadas de Crème Fraîche (se puede reemplazar con crema agria o crema de anacardo, como alternativa a los lácteos)

1 Limón grande (también se puede usar lima, pero el limón mejora el sabor)

Perejil (opcional)

1 cucharada de alcaparras

1 cucharadita de mantequilla

1 o 2 anchoas trituradas en medio vaso de agua (o caldo de huesos como alternativa)

Sal integral o marina

1 cucharadita de aceite de oliva (opcional)

Elaboración

Precalienta una sartén grande a fuego medio-bajo. Agrega la mantequilla y el aceite de oliva en la sartén caliente. Saltea los muslos de pollo durante 3-5 minutos, por un lado, y luego 3-5 minutos por el otro lado, hasta que estén dorados y cocidos. Sazona con sal mientras se cocinan en la sartén. Retira los muslos de pollo de la sartén y mantenlos calientes. Agrega las anchoas trituradas a los jugos de la sartén y raspa los trozos dorados del fondo. Agrega la crema fresca y revuelve hasta que esté bien combinada. Lleva la mezcla a ebullición suave, luego reduce el fuego a bajo y revuelve ocasionalmente. Deja cocinar hasta que la salsa se reduzca y tenga una textura cremosa. Agrega la ralladura de limón, 1/2 cucharada de jugo de limón y las alcaparras. Prueba la sazón y ajusta la sal si es necesario. Luego, incorpora los muslos de pollo nuevamente a la salsa para calentarlos. Coloca los muslos de pollo en un plato y vierte la salsa cremosa de limón. Agrega más alcaparras por encima si fuera necesario. Si lo deseas, espolvorea con perejil picado para dar un toque de frescura y color. Sirve los muslos de pollo con su salsa cremosa acompañados de boniatos asados, espárragos u otra guarnición de tu elección. Disfruta de esta deliciosa y aromática preparación.

Propiedades del pollo

En un análisis de 100 gramos de pollo asado, el 53,5% es agua, el 21% son lípidos o grasas, aunque en la pechuga es menos del 5%, de los cuales solo son saturadas el 5,8% y más de 20% son proteínas. La calidad y variabilidad en aportes nutricionales del pollo depende de cuál sea el tipo de crianza y alimentación.

La carne de pollo es una fuente excelente de Isoleucina, un aminoácido que desempeña un papel fundamental en la reducción de la degradación muscular y en el incremento de la síntesis de proteínas. Sus múltiples funciones incluyen la mejora de la entrada de nutrientes al interior celular, una acción similar a la insulina, y su capacidad cetogénica permite sustituir la glucosa durante períodos de ayuno. Además, ayuda a mantener los niveles de azúcar en sangre, es regeneradora en lesiones hepáticas y en traumatismos y heridas. Asimismo, es importante en trastornos cognitivos, nerviosos ya que produce opiáceos endógenos.

Otro aminoácido de destacada importancia que encontramos en el pollo es Ácido Glutámico, muy importante para nuestra salud, porque desempeña un papel importante en el sistema inmune, sistema nervioso y acompaña con alimentos ricos en vitamina B6. Además, participa en el suministro de energía al cerebro y especialmente en la producción de glutatión, un antioxidante muy importante endógeno.

Si bien los beneficios de consumir carne de pollo orgánica son mucho más amplios, es importante destacar, por último, el alto contenido en fenilalanina. Este aminoácido esencial puede ayudar a la producción de tirosina, que a su vez es precursor, activa el metabolismo hormonal de la hormona secretada por la tiroides, catecolaminas como noradrenalina y adrenalina o neurotransmisores como la dopamina, que con el triptófano mejora el control de la saciedad.

