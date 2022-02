Dabiz Muñoz desvela el verdadero motivo por el que deberías echar aceite de oliva a la pasta

Se podría decir que Dabiz Muñoz es todo sabiduría. Y no es una sorpresa, ya que el madrileño ostenta el puesto del mejor chef del mundo por lo que, a cocina se refiere, pocos se le pueden siquiera acercar.

Ya sea cuando visita algún programa de televisión, en cualquiera de sus locales o a través de sus redes sociales, se podría decir que Dabiz Muñoz no deja de escupir información útil para cualquier amante de la cocina.

Aunque vayamos viendo el paso por paso en sus vídeos de Instagram siendo realistas no somos capaces ni de aproximarnos a los resultados del chef. Aunque oye, por algo se empieza.

Si atendemos a estas clases magistrales que el chef nos regala a través de sus redes sociales no solo podemos -y debemos- apuntar esas deliciosas recetas que nos tienen salivando detrás de la pantalla, sino que también podemos tomar nota de esas informaciones extra que el cocinero no va explicando sobre la marcha.

Una de las últimas recetas que Muñoz ha compartido en sus redes sociales es esta receta de 'pasta al estilo Agus', una receta familiar con ragout de chicharrones picante. Además del paso a paso de esta receta que casi podemos oler, el mejor chef el mundo nos desvela otra información que no podemos dejar pasar por alto: por qué hay que echar aceite de oliva a la pasta.

Una cuestión de comodidad y limpieza

En el vídeo el chef explica que esta receta de pasta 'al estilo Agus' está inspirada en los bocadillos de minutejos que su padre le preparaba en la infancia, por lo que ha decidido bautizarla con su nombre.

Uno de los consejos que el chef nos da mientras prepara su receta es sobre la manera de cocer la pasta. O más bien los ingredientes que necesitas: "Para cocer la pasta le voy a poner un buen puñadito de sal y le voy a poner aceite de oliva", comenta Muñoz en el vídeo.

¿Aceite? Sí, y a pesar de lo que creemos, no tiene nada que ver con que la pasta se pegue o no. "El aceite de oliva no es para que la pasta no se pegue como piensa todo el mundo, el aceite de oliva es para que cuando echéis la pasta y se forma esa espumita que empieza a cocer no se os salga el agua por fuera y se os rebose", aconseja el chef confesándonos un truco que nos ayudará a mantener la cocina más limpia.