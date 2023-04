La inteligencia artificial gana cada vez más terreno en los internautas, con un enorme salto en este 2023. Poco a poco, vamos aprendiendo más sobre este tipo de herramientas, sobre cómo sacarles partido para que nos ayuden en el día a día y también sobre cómo utilizarlas con responsabilidad. Actualmente, el chatbot conocido como ChatGPT está dando mucho de qué hablar en todos los ámbitos, sobre todo, porque ayuda a resolver dudas y problemas de todo tipo. En el mundo de la gastronomía, este chatbot también ha demostrado ser de utilidad.

Los usuarios de TikTok han descubierto una nueva forma de sacarle provecho a esta herramienta, pidiéndole que les cree un menú semanal personalizado. En este caso, la usuaria @maratonyatracon le ha pedido al chat de Inteligencia Artificial que le cree un menú semanal completo, con cuatro comidas al día. También ha especificado sus preferencias a la hora de cocinar, especificando los días en los que no tenía tiempo para elaborar platos complicados y que prefería cenar cosas ligeras.

La respuesta de este chat fue un menú completo, ordenado en una lista día por día que incluía desayuno, almuerzo, merienda y cena. Cada comida tenía un plato diferente, con recetas como tostadas integrales para desayunar, sopas y ensaladas, wraps, hamburguesas caseras...

Además, la usuaria quiso que este chatbot le explicara algunas de las recetas que incluía en su menú, para así poder apuntarlas y aprender a cocinarlas durante la semana. Esta IA respondió con la receta paso a paso, en este caso la de una tarta de manzana casera e integral.

La lista de la compra en solo unos segundos

Pero quizá lo más útil de esta interacción fue la última pregunta que la usuaria hizo a ChatGPT. "¿Me harías una lista de todo lo que tengo que comprar para este menú semanal?", escribió en la herramienta. La respuesta fue una lista de la compra adaptada al menú previamente desarrollado, con los ingredientes que necesitaría para las cuatro comidas diarias que él mismo había propuesto.

Esta usuaria no es la única que ha probado esta técnica para conseguir un menú semanal gratuito. Otros también han pedido sus propias listas de comida adaptadas a sus necesidades: menús veganos, saludables, con más o menos comidas al día, con una cantidad específica de proteína, poniendo el foco en ciertos nutrientes...

Cabe destacar, como menciona la propia autora del vídeo en los comentarios, que este menú no puede sustituir el trabajo de un nutricionista. "No es una dieta, es un menú. Las nutricionistas hacenplanes nutricionales, no menúes", respondía la tiktoker.

