La sangría es una preparación perfecta para poder lidiar con las altas temperaturas, ya que además de su exquisito sabor, nos ayuda a refrescarnos cuando más lo necesitamos. Se trata de una de las bebidas más consumidas en España durante estas fechas y elaborarla es mucho más sencillo de lo que parece, la clave está en los buenos ingredientes.

En esta ocasión te vamos a explicar cómo hacer una sangría de escándalo con solo 5 ingredientes y algunos añadidos adicionales para potenciar su sabor. En particular, necesitarás lo siguiente:

1 botella de vino tinto joven de 750 ml.

1 lata de gaseosa de 330 ml.

3 naranjas de zumo (también se pueden usar dos naranjas y un limón).

1 manzana.

2 melocotones.

Media rama de canela.

2 cucharadas soperas de agua.

2 cucharadas soperas de azúcar.

​

Preparación de sangría casera

Una vez reunidos los mencionados ingredientes, será el momento de comenzar con la preparación de una sangría de escándalo siguiendo estos pasos:

En primer lugar, tendrás que exprimir las naranjas, colando el zumo y colocándolo en el recipiente o jarra en el que se va a servir la sangría. A continuación, habrá que añadir a la misma el vino tinto, para seguir pelando la manzana, que habrá que descorazonar, cortar en cuadraditos y agregar a la jarra. Seguidamente habrá que hacer lo mismo con los melocotones, a los que habrá que pelar, quitar el hueso, cortar en cuadraditos y añadir a la jarra. Agrega también una rama de canela. Hechos los pasos anteriores, es el momento de preparar un pequeño almíbar. Para ello se debe diluir el azúcar para que al agregarlo a la jarra este se disuelva perfectamente y no quede almacenado en el fondo. Para ello se debe colocar el azúcar en un cazo y el agua a fuego medio durante unos minutos, hasta que el azúcar se disuelva. Cuando lo haya hecho, se agrega a la jarra y se remueve todo bien. Ahora habrá que dejar reposar a temperatura ambiente durante dos horas, de forma que se consiga que los sabores se fusionen y el vino comencé a tomar todo el sabor de la fruta. En el caso de que se vaya a consumir más de dos horas después de su preparación, habrá que introducirla, tras este tiempo, en la nevera hasta el momento de servirla. En el momento de servir esta sangría de escándalo se le añadirá gaseosa y, para enfriarla, lo mejor es colocar hielo directamente en los vasos, y no en la propia sangría, ya que en ese caso lo que se conseguirá será que esta se agüe.

Una vez que hayan pasado las dos horas de reposo, la sangría estará lista para servir. Justo antes de servirlas se puede incorporar la gaseosa para que tenga burbujas y sea más suave. Si te sobra sangría o la vas a consumir después de las dos horas de reposo, se recomienda mantenerla en la nevera con todas las frutas.

De forma opcional, puedes llevar a cabo variaciones en la receta, como el cambiar la cantidad de azúcar a tu gusto e incluso no añadirla. De hecho, es recomendable que te plantees no agregar azúcar si las frutas que has usado están bastante maduras, ya que estas aportarán su propio azúcar. Igualmente, también tienes la posibilidad de agregar otras frutas de temporada, como peras, albaricoques o plátano.

De esta manera, ya sabes cómo hacer una sangría de escándalo, muy refrescante y con un sabor afrutado riquísimo que sea perfecta para disfrutar durante el verano, ya sea durante un aperitivo como para acompañar nuestras comidas y cenas.

¿Quieres recibir los mejores contenidos para cuidar tu salud y sentirte bien? Apúntate gratis a nuestra nueva newsletter.