Cómo arreglar una mayonesa cortada y tres sencillos trucos para evitarlo

La mayonesa es una de las salsas más consumidas a nivel mundial. Su elaboración fácil y rápida y con tan solo cuatro ingredientes (huevo, aceite de oliva, zumo de limón y sal) hacen que sea perfecta para elaborar en casa. Sin embargo, la práctica hace al maestro y en las primeras veces el resultado no suele ser es el deseado.

Esta salsa en muchos casos se vuelve un verdadero quebradero de cabeza y su realización es muy traicionera. Por ello, a través de este artículo aprenderás a como recuperar tu mayonesa cuando se ha cortado y unos sencillos trucos para evitarlo.

Un chorrito de leche, agua u otro huevo

La mayonesa no es nada más que una emulsión de huevo y aceite a una velocidad moderada y constante. Esta elaboración se corta cuando el agua no puede soportar más cantidad de aceite en su interior. En este caso, el agua se encuentra en la clara y yema del huevo, por lo que cuando es excesiva la cantidad de aceite, el huevo no puede absorberlo provocando que se corte. Cuando esto pasa, la preparación adquiere un color amarillento (en lugar del blanco característico) y suele tener una consistencia líquida y grumosa.

No obstante, se puede arreglar una mayonesa cortada. Para ello, solo se tendrá que añadir muy poco a poco una o dos cucharadas de leche caliente, mientras se bate enérgicamente. Este ingrediente posee una proteína llamada caseína que actúa como emulsionante de la grasa láctea y ayudará a unir los líquidos. Esto mismo se puede hacer utilizando agua caliente.

Otra alternativa sería añadir un huevo entero y batir lentamente. Se agregará solo a una parte de la mezcla y cuando está consiga emulsionar se añadirá el resto. Por último, se puede incorporar más zumo de limón y una yema de huevo, batiendo hasta que la mayonesa se recupere. Esto ofrecerá un color amarillo más intenso y un sabor más fuerte.

Cómo evitarlo

Pero no nos alarmemos. Para preparar una deliciosa mayonesa casera solamente es necesario cuidar bien los ingredientes y seguir unos sencillos trucos:

Añadir el aceite de oliva progresivamente a medida que haces la elaboración. Es fundamental que se ligue a una potencia constante y media, ni muy baja ni muy alta. No hay que pasarse con la cantidad de aceite ni añadirlo de forma rápida, sino se cortará la mayonesa. Una de las causas principales es la inadecuada temperatura de los ingredientes. Pues estos deben estar a temperatura ambiente, tanto el aceite como los huevos. Por ello, si guardamos los huevos en la nevera es necesario sacarlos con tiempo para que se atemperen.

