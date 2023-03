Tres vinos españoles entre los mejores por menos de 20 €, según 'The New York Times'

Lo de que no hace falta desembolsar una cantidad indecente de dinero para degustar un exquisito vino ya lo tenemos claro, ¿no? Por si todavía pensabas que no podemos encontrar un buen vino por menos de 20 euros, Eric Asimov, especialista en vinos y gastronomía de The New York Times, ha elaborado un listado de vinos que son una auténtica ganga por menos de 20 dólares, es decir, menos de 19 euros.

En este listado de 20 vinos elaborado por este medio, podemos encontrar vinos de muy buena calidad entre los 14 y 19 euros y es que, según explica el especialista en vinos de The New York Times, "es posible encontrar por poco dinero mucha calidad en vinos de lugares menos conocidos, elaborados a menudo con uvas poco conocidas pero todavía con capacidad para emocionar”.

Por supuesto, entre esos 20 vinos que componen el listado podemos encontrar tres referencias españolas que, por supuesto, nos hacen sacar pecho en el panorama de la enología mundial.

Bertha Cava Brut Nature Reserva 2020

Este cava elaborado por la bodega Bertha con 50% de Xarel·lo, 30% de Macabeo y 20% de Parellada es un cava fresco y moderno que conquista paladares.

Se elabora con variedades autóctonas del Penedès con el método champenoise y es un vino ideal para el aperitivo, para acompañar con carnes blancas o con pescado. Tiene un precio aproximado de 11,20 euros en España.

Muga Rioja Blanco 2021

"Muga Blanco 2021 es un vino de alta intensidad en nariz y equilibrado en boca. Los tonos cítricos que destacan sobre los aromas tostados hacen de este blanco un acompañante perfecto para pescados a la plancha y mariscos", aseguran desde Bodega Muga.

Este vino presenta un bonito color amarillo pajizo y en nariz es intenso y complejo apareciendo aromas florales y a fruta. En boca, la entrada en el paladar es muy suave y equilibrada, con mineralidad y frescura, con una acidez muy bien integrada, lo que le aporta longitud y un final muy largo con recuerdos a vainilla y cítricos. Tiene un precio aproximado de 10,20 euros en España.

Orto Vins Montsant Les Argiles d’Orto Vins 2019

Este vino de Orto Vins es de D.O. Montserrat y está elaborado con 100% Garnacha Tinta. Se trata de un vino rosado que en nariz ofrece aromas que recuerdan a las fresas y frambuesas frescas, además de una nota cítrica refrescante. En boca es delicado y mineral, con una acidez perfectamente equilibrada y elegante. Tiene un precio aproximado de 10 euros en España.

