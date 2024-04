El vino español poco popular que el chef José Andrés reivindica: "Se elabora con variedades antiguas que casi se extinguieron"

Ya sabemos que el chef José Andrés es uno de los grandes representantes de la gastronomía española por el mundo, y es que el asturiano de nacimiento -y de sentimiento- pero estadounidense de adopción desde hace ya años, aprovecha la mínima oportunidad para divulgar sobre los productos patrios.

A través de su newsletter Longer Tables, José Andrés cada semana nos trae sus reflexiones o experiencias con diferentes productos y restaurantes, plataforma que ha aprovechado para hablar de los vinos españoles, más en concreto sobre los vinos de pasto de Jerez.

"Cuando uno piensa en vinos blancos españoles, puede pensar inmediatamente en el Albariño y por supuesto ya hemos hablado antes de los deliciosos verdejos de Rueda, pero amigos, hoy estoy aquí para decirles que necesitan probar algo antiguo y nuevo... ¡los vinos blancos tranquilos de Jerez, en el sur profundo de España!, aseguraba el chef a través de su newsletter.

Tal y como explica el chef, "lo que la mayoría de la gente no sabe es que Jerez tiene un clima perfecto para los vinos blancos tranquilos y secos que no están fortificados como el clásico jerez". Son los llamados vinos de pasto.

¿Qué son los vinos de pasto?

Aunque se trata de una variedad de los vinos de Jerez, son vinos que no pertenecen a la Denominación de Origen Jerez. Se trata de vinos tranquilos y secos que se elaboran con uvas de esta región aunque la diferencia con los jerez tradicionales es que los vinos de pasto están sin fortificar, es decir, no se les añade el alcohol que a los vinos de la D.O Jerez sí.

Aunque tal y como asegura el chef estos vinos están tomando más importancia cada día, no se trata ni mucho menos de vinos nuevos. "El cultivo de la vid se remonta a miles de años, incluso antes de los romanos y los fenicios, que reconocieron el potencial vitícola de los suelos fértiles y el aire soleado y ventoso de la región".

En cuanto a las uvas, según explica José Andrés, "son casi en su totalidad autóctonas de Andalucía, y algunas de las que se utilizan para elaborar el vino de pasto son variedades antiguas que casi se extinguieron. Encontramos mucho palomino fino y Pedro Ximénez, muy utilizadas en Jerez, pero también garrido fino y zalema, que se cultivan desde hace miles de años".

