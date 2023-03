¿Qué es el kimchi? Descúbrelo todo sobre este manjar coreano para incluirlo en tu dieta

Receta: Kimchi casero Categoría: Entrante Tiempo elaboración: 00:40:00 Tiempo cocción: - Tiempo total: 00:40:00 Ficha Técnica Dificultad baja Tiempo 00:40:00 Raciones 1 Calorías 120

Es más que probable que, especialmente si eres un foodie empedernido y te encante la comida oriental, hayas escuchado hablar del 'kimchi' por todos lados últimamente.

El kimchi coreano no es otra cosa que repollo chino fermentado con ingredientes como chile, ajo, jengibre, sal y salsa de pescado. Se trata de un alimento de lo más saludable, ya que es rico en fibra, nutrientes, y contiene bacterias vivas, por lo que entre otros beneficios, hace las funciones de probiótico para cuidar el organismo, pero también la piel.

Origen del kimchi

Se trata de una receta que tiene más de 2.000 años y que, muy probablemente, nació por pura supervivencia, ya que las bajas temperaturas durante el invierno coreano hacen casi imposible cultivar ningún vegetal, por lo que esta receta era una buena manera para conservar el repollo durante los meses más fríos.

Se cree que en un primer momento el kimchi coreano no tenía el toque picante que ahora le caracteriza, y que no fue hasta 1592 que el chile llegó de América a Asia cuando este plato cambió su sabor.

Así se hace el kimchi casero

Si tú también te has enamorado ya de este producto seguro que también quieres probar a elaborarlo tú mismo y hacer tu kimchi casero. Si has indagado un poco en este producto seguro que ya has visto recetas derivadas como la mayonesa de kimchi o salsas de kimchi que nos ayudarán con este plato, como la de Mercadona.

Este preparado milenario de origen asiático es una antigua receta que se prepara con col fermentada, aunque si no estamos en temporada de col, podemos usar las últimas coliflores de primavera o endivias. Toma nota de cómo elaborar esta receta con sabor oriental.

Kimchi casero Ingredientes 1 col fresca, puedes reemplazarla por endivias o por coliflor alrededor de 1000 g 3 cucharadas de harina de arroz 1 taza de agua 1-1,5 cucharadas de azúcar de caña, no pongas edulcorantes 1/3 taza de sal integral o marina 4 cucharadas de ají argentino, chile en polvo coreano o ají en escamas 1 manojo pequeño de cebollinos o cebolla verde 1 manojo de rabanitos o si tienes la suerte de encontrar 1/4 rábano negro 4 dientes de ajo 1 pulgar de jengibre 1/2 manzana mediana 1/2 pera mediana