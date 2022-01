Por qué las botellas de vino espumoso son más grandes que las de blanco o tinto

¿Eres amante del vino? Seguro que si pones en fila las botellas que te has bebido a lo largo de tu vida el final se pierde en el horizonte. Si eres amante del vino y además eres curioso, es probable que estudies hasta el mínimo detalle del caldo que estás bebiendo. Investigas en su producción, en su Denominación de Origen y hasta en las botellas que lo contienen. Aunque seguramente que algún detalle se te haya escapado.

El mundo del vino es un universo donde, para conseguir los mejores resultados se debe cuidar hasta el más mínimo detalle. Desde las cepas, el terruño, la vendimia, el tamaño de los depósitos y la crianza en barrica hasta el tipo de botella que se utiliza para envasar el vino, donde todos los detalles son importantes. Y es que desde el color del vidrio hasta el tamaño del recipiente son factores que entran en juego dependiendo del tipo de vino que estemos manipulando.

Mientras que la botella estándar de vino son de 0,75 cl, seguro que en más de una ocasión si has organizado una cena o una comida multitudinaria has comprado una botella de 1,5 litros o incluso de 3 litros. Caballo grande ande o no ande.

Espumosos vs. blancos y tintos

Aunque podemos encontrar botellas de vino de hasta 15 litros -como lo lees-, cuando decimos que las botellas de espumoso son más grandes que las de blanco o tinto nos referimos que, conteniendo la misma capacidad, los recipientes de espumoso ocupan más espacio.

"Las botellas de espumoso tienen el vidrio mucho más gordo que las botellas de blanco o tinto, y esto se debe a que hace una segunda fermentación en botella, y si el vidrio no fuese así de grueso toda la presión, ya sin atmósfera, rompería el cristal", asegura Pedro Carrascosa, director de la bodega Familia Conesa - Pago Guijoso.

Por ese motivo las botellas de cava, champagne o vino espumoso ocupan más espacio a pesar de contener la misma cantidad que la botella de vino estándar, para darle más espacio al vidrio y que la presión creada durante la fermentación en botella no termine estallando el vidrio.