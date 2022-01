Tenemos más que aprendido el ritual de, descorchar una botella de vino, servirlos una copa, removerla con gracia para dejar escapar sus diferentes aromas, acercárnosla a la nariz para disfrutar del intenso olor de este caldo, y con un trago pequeño saborear los matices que hacen especial cada vino.

Bueno, igual esto solo lo hacemos en ocasiones especiales y normalmente no somos capaces de aguantarnos las ganas de pegarle un trago a la copa de vino que nos acaban de servir, pero tampoco nos suena a chino mandarín, ¿verdad?

Con el vino pasa como con muchos de los productos más populares, que creemos que sabemos mucho pero realmente nunca dejamos de aprender detalles. Puedes conocer a la perfección los pasos a seguir para realizar una verdadera cata de vino, ser capaz de descifrar aromas y sabores que ha ido adquiriendo este caldo durante el proceso de producción o ser capaz de diferenciar las diferentes denominaciones de origen a ojos cerrados y con tan solo un trago, pero no conocer detalles que facilitan la producción de este caldo.

Si eres amante del mundo vitivinícola seguro que has visitado en más de una ocasión una bodega, has visitado sus diferentes espacios, has observado su proceso de producción y te has empapado de información sobre el vino que tal vez hasta la fecha no conocías, pero en el mundo del vino nunca dejamos de aprender.

Visitar viñas es conocer y observar el proceso de producción del vino desde su momento más primario, y seguramente en alguna ocasión te hayas dado cuenta de que, delante de cada línea en una viña hay un rosal. No se trata de un elemento decorativo para darle un aspecto más floral a este cultivo, sino que tiene una función muy útil para los bodegueros y te contamos cuál es.

La prueba del rosal

Recorrer las viñas es divisar hileras e hileras de cultivos donde podemos observar diferentes los surcos a la perfección. Es muy común encontrarnos delante de cada línea un rosal pero, ¿cuál es la función de esta planta en un viñedo?

María Argüelles, directora de comunicación de Grupo Matarromera nos explica el porqué. Frente a las puertas de Emina, la bodega más sostenible del grupo ubicada en Valbuena del Duero encontramos un pequeño jardín donde están plantadas todas las variedades que se cultivan en España para observar cómo se comportan, con una finalidad de investigación.

En el jardín de variedades de Emina, delante de cada línea, que es una variedad diferente, encontramos un rosal: "Si hay alguna enfermedad en el viñedo, el rosal lo detecta antes, por lo que si vemos que el rosal se pone mustio, sabemos que en esa línea hay alguna enfermedad y lo podemos tratar".

La estética es importante, sí, aunque en un viñedo prima la funcionalidad, y de ahí que nos encontremos un rosal por cultivo.