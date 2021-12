Por qué algunas botellas de vino tienen una incisión en la base

No te vamos a preguntar cuántas botellas de vino te has tomado a lo largo de tu vida (sería hacer algo que no nos interesa a ninguno), pero lo que sí te vamos a preguntar es si conoces las botellas tan bien como crees. Porque posiblemente la respuesta sea negativa.

Hay quienes son unos auténticos amantes de este zumo de uva y estudian al mínimo detalle la botella que tiene sobre la mesa antes de descorchar. Y una vez han disfrutado de una buena copa como es debido con todo su ritual, saben casi a ojos cerrados explicar las notas de cata del producto con una maestría digna de admirar. Todo es cuestión de entrenar, esos sí.

Seguro que te ha pasado muchas veces que alguien de repente te descubre un uso oculto de algo, que llevas toda la vida teniendo delante de los ojos y no siquiera habías caído en preguntarte cuál era su utilidad. Bien, pues puede ser que también te esté pasando con algunas botellas de vino.

El vidrio, el corcho, la etiqueta... ¿Se nos está escapando algo? Pon la botella boca abajo y lo descubrimos.

La incisión del culo de la botella

Si no te habías fijado nunca estamos seguros de que a partir de ahora sí lo vas a hacer. Por si no lo sabías, algunas botellas de vino antes de estar etiquetadas, llenas y encorchadas, ya tienen parte de adelante y parte de atrás.

Los mejores vinos de muchas bodegas marcan la diferencia en sus botellas incluyendo en el vidrio del casco el escudo de la casa o alguna inscripción. Cuando esto ocurre, no se puede permitir que en el proceso de producción de la botella de vino que nos vamos a llevar a casa la etiqueta no esté bien colocada, sino que tiene que caer medida al milímetro debajo del dibujo que lleva la botella.

Para que durante el proceso de embotellado y etiquetado la botella no se mueva de su sitio y la etiqueta acabe terminando descolocada, las botellas que llevan un escudo o inscripción también llevan una incisión en su parte más baja para servir como guía y conseguir un resultado final impecable cuando la botella salga de las máquinas de producción. Todo tiene un porqué.