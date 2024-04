Una de las mejores hamburguesas de España está en País Vasco: carne de buey, carpaccio de vaca y bacon artesanal

Best Burguer Spain

La “Take Me Back” de Eatyjet, en Vitoria, no consiguió alzarse con el premio de ser la mejor hamburguesa de España el pasado 12 de marzo en la final de la IV edición del Campeonato de Hamburguesas, celebrada en el Museo Mega de Estrella Galicia, pero sí que es la mejor de todo el País Vasco.

A pesar de ser una de las 15 mejores hamburguesas de España, que ya es un verdadero logro teniendo en cuenta que este año se presentaron al campeonato 350 elaboraciones, la vitoriana no consiguió superar a la “Old School 1980” de Argentinos Burguer que fue la ganadora de la velada.

El éxito de la “Take Me Back”

Esta hamburguesa, dejando de un lado toda la dedicación que han puesto en su elaboración, cuenta con unos ingredientes de lujo que la han llevado a lo más alto en la Best Burguer Spain 2024: dos piezas de carne de 95 gramos de buey gallego; carpaccio de picaña de vaca, madurada y ahumada; bacon artesanal de ternera de caserío crujiente; queso Monterrey Jack; jugo reducido de pollo asado; cebolla morada de zalla osmotizada en lima kaffir; la salsa 'Take me back' y brioche de patata.

Solo con leer los ingredientes ya podemos imaginar la locura de sabores y texturas que tiene esta hamburguesa, pero no se queda ahí, el objetivo es poder revivir con cada bocado un verano con tus amigos, unas vacaciones anheladas.

“Take Me Back es una apología al regreso de las vacaciones. El aroma del humo de una barbacoa con amigos, el ritual de ir los domingos soleados a por un pollo asado, el mojito en la playa… Esta burger está creada a partir de los destinos vacacionales más deseados, sus sabores, y recreando todas las sensaciones que crean las vacaciones en tu cuerpo”, afirman Amira Lemhaouli y Alejandro Salcedo, los creadores de toda una experiencia gastronómica.

Por si fuera poco, para Eatyjet, tener una de las mejores hamburguesas de España no les pilla de nuevas, ya que es su segundo año consecutivo siendo la mejor del País Vasco: en 2023 con la “Jet Lag” y este año con su “Take me Home”.

Horario de Eatyjet

Esta hamburguesería, ubicada junto al gran hotel Lakua, en el número 8 de la calle Tarragona solo ofrece servicio a domicilio, o también se puede recoger ahí el pedido.

Eatyjet abre su cocina de miércoles a domingo de 19:30 hasta las 23:00, así que ya sabes, no dudes en probar su espectacular “Take Me Back”.

